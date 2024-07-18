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影／建啤分割案審議 民眾抗議活古蹟遭判「死刑」

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
內政部審議建國啤酒廠都市計畫變更案，今天由都委會專案小組舉行第一次審查會議，在反對「分割」的民眾代表強列抨擊陳述意見時，列席的北科大校長王錫福（中）一度顯露疲態。記者林俊良／攝影
內政部審議建國啤酒廠都市計畫變更案，今天由都委會專案小組舉行第一次審查會議，在反對「分割」的民眾代表強列抨擊陳述意見時，列席的北科大校長王錫福（中）一度顯露疲態。記者林俊良／攝影

內政部審議建國啤酒廠都市計畫變更案，今天由都委會專案小組舉行第一次審查會議，反對方的文史團體與當地里長、居民，會議前先在內政部國土署大門高舉標語牌，表達抗議。

反對「割地」的民間團體指出，建國啤酒廠保留了日本時代到菸酒公賣局不同時期的建物、設備、儀器，極具特殊性及文化觀光發展潛力，自2000年指定古蹟並保存包括生產線設備後，一直朝產業持續生產運作的啤酒文化園區方向努力。批評，建啤「活古蹟」在都計法下被割地，簡直遭判「死刑」，中央逕行變更都市計畫案，明顯不符審議程序，應按部就班由地方政府都市計畫接受審議。民間團體除了指控是行政院前副院長鄭文燦及政務委員張景森介入，才讓土地用途急轉彎。也要求「台北市府硬起來」。

隨後反對團體及民眾進入審查會，在會議主席同意下，與北科大代表，以陳情人身分分批表達意見。

內政部審議建國啤酒廠都市計畫變更案，今天由都委會專案小組舉行第一次審查會議，反對方的文史團體與當地里長、居民，會議前先在內政部國土署大門高舉標語牌，表達抗議。記者林俊良／攝影
內政部審議建國啤酒廠都市計畫變更案，今天由都委會專案小組舉行第一次審查會議，反對方的文史團體與當地里長、居民，會議前先在內政部國土署大門高舉標語牌，表達抗議。記者林俊良／攝影
內政部審議建國啤酒廠都市計畫變更案，今天由都委會專案小組舉行第一次審查會議。記者林俊良／攝影
內政部審議建國啤酒廠都市計畫變更案，今天由都委會專案小組舉行第一次審查會議。記者林俊良／攝影
內政部審議建國啤酒廠都市計畫變更案，今天由都委會專案小組舉行第一次審查會議，反對「分割」的建國啤酒廠前公會理事長趙銘圓，離開發言台，直接衝到投影畫面前表達意見。記者林俊良／攝影
內政部審議建國啤酒廠都市計畫變更案，今天由都委會專案小組舉行第一次審查會議，反對「分割」的建國啤酒廠前公會理事長趙銘圓，離開發言台，直接衝到投影畫面前表達意見。記者林俊良／攝影
內政部審議建國啤酒廠都市計畫變更案，今天由都委會專案小組在內政部國土署舉行第一次審查會議。記者林俊良／攝影
內政部審議建國啤酒廠都市計畫變更案，今天由都委會專案小組在內政部國土署舉行第一次審查會議。記者林俊良／攝影
內政部審議建國啤酒廠都市計畫變更案，今天由都委會專案小組舉行第一次審查會議，審查委員審閱資料聽取民眾表達意見。記者林俊良／攝影
內政部審議建國啤酒廠都市計畫變更案，今天由都委會專案小組舉行第一次審查會議，審查委員審閱資料聽取民眾表達意見。記者林俊良／攝影

內政部 北科大 古蹟 都市計畫

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