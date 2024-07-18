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收到黑鷹滅青鳥威脅簡訊 多名綠委報案：絕不容忍

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委林楚茵。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林楚茵。圖／聯合報系資料照片

立法院剛休會，多位民進黨立委收到威脅簡訊，署名「黑鷹部隊總隊長董念台」，內容揚言要「黑鷹滅青鳥」，民進黨立委吳思瑤、陳培瑜、林楚茵今天都證實有收到簡訊。林楚茵表示，台灣民主得來不易，言論自由是很重要的價值之一，但絕不容許恐嚇、威脅，造成大家心恐懼、製造對立，她已經報案。吳思瑤也說，公然威脅其他人的人身自由不可允許，呼籲警政部門應即刻做出因應作為。

據了解，一封「黑鷹滅青鳥」的簡訊，署名者為「黑鷹部隊總隊長：董念台」；內容提及，不知道哪個傻蛋創造了青鳥集團，替台獨分子賴清德圍攻政治之事，由於賴台獨分子以青鳥為榮，激起打抱不平之心，將成立黑鷹部隊，以消滅青鳥為己任；黑鷹部隊成員將以出獄受刑人為主，只要青鳥出入的場合，黑鷹必將全面包圍。

林楚茵表示，寄簡訊的人受訪直接講出「青鳥繼續胡鬧，那就是巴掌伺候。」這種話，完全無法接受，為了保護大家，已經報案，台灣民主得來不易，絕不允許有人使用恐嚇威脅的話，讓大家身心恐懼、製造對立。

吳思瑤說，她的手機也有收到署名董念台所傳的簡訊，在自由民主法的國家，這樣公然威脅、危及其他人民的人身自由，不可允許與容忍，不希望任何在台灣這塊土地上的人，因個人意見不同就要遭受暴力威脅，警政部門應立即做出因應作為。

吳思瑤 林楚茵 民進黨 立法院 董念台 青鳥行動

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