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藍營南投街頭快閃宣講 號召民眾支持國會改革

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
國民黨南投縣黨部今天在南投縣同步街頭宣講，號召縣民支持國會改革。圖／國民黨南投縣黨部提供
國民黨南投縣黨部今天在南投縣同步街頭宣講，號召縣民支持國會改革。圖／國民黨南投縣黨部提供

國民黨南投縣黨部今天在南投、草屯、竹山、埔里、水里同步舉辦「讓陽光照進國會，民進黨怕甚麼？」街頭宣講，號召縣民支持國民黨國會改革法案。立委游顥說，民進黨政府8年完全執政，對民意怠慢、敷衍與漠視，蛋價、疫苗、口罩採購問題重重，只有透過國會改革，才能讓真相攤在陽光下。

國民黨5場快閃宣講，參與者包含立委游顥、南投市長張嘉哲、縣議員林儒暘、宋懷琳、林憶如等，以軟性方式支持與訴求，強調國會改革修法，國人有目共睹，要求執政黨勿忘改革初衷，也強調國民黨作為最大在野黨，提出國會改革法案，是讓陽光照進國會，以全新政治面貌追求真相。

南投縣黨部表示，民進黨完全執政，政策背後黑幕重重，綠營對於國人對政策質疑，一再以造謠與抹黑、抹紅，阻擋改革查弊。國民黨身為國會最大黨，對於手握國家資源與機器的民進黨，唯有靠廣大的民意做後盾，才能有效監督政府施政，守護台灣。

游顥表示，國民黨所提相關改革法案，就是讓各種弊案能夠重見天日，法案能夠實質審查，讓人民的聲音進入立法院。民進黨過去提出的法案，現在昨是今非，顛倒是非，國人對於民進黨執政問題，包括疫苗炒股價、口罩排隊炒高價、超思雞蛋，這些都是民脂民膏，民進黨一再隱瞞事實，不願公開接受國會和人民檢驗，只有透過國會改革，才能讓真相大白。

南投市長張嘉哲說，立法院各項法案都攸關台灣未來，民進黨掩蓋實情，對外口口聲聲說沒有程序沒有正義，毀憲亂政，其實立法院每一次討論都是直播在線，有憑有據，民進黨卻不討論、推延議案推動的程序，只有了解事實真相才能看破民進黨的手腳，希望南投鄉親與國民黨站在一起，捍衛人民權益，撥亂反正。

國民黨南投縣黨部今天在南投縣同步街頭宣講，號召縣民支持國會改革。圖／國民黨南投縣黨部提供
國民黨南投縣黨部今天在南投縣同步街頭宣講，號召縣民支持國會改革。圖／國民黨南投縣黨部提供

國民黨南投縣黨部今天在南投縣同步街頭宣講，號召縣民支持國會改革。圖／國民黨南投縣黨部提供
國民黨南投縣黨部今天在南投縣同步街頭宣講，號召縣民支持國會改革。圖／國民黨南投縣黨部提供

國民黨南投縣黨部今天在南投縣同步街頭宣講，號召縣民支持國會改革。圖／國民黨南投縣黨部提供
國民黨南投縣黨部今天在南投縣同步街頭宣講，號召縣民支持國會改革。圖／國民黨南投縣黨部提供

南投縣 國會改革 國民黨 民進黨

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