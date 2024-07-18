全台42處不義遺址 不只行政院 台北橋也入列

行政院會今天通過「不義遺址保存條例」草案，明定不義遺址保存目的、審定程序，同時明定豎立歷史標誌、數位虛擬重建等多元活化保存模式，盼促使社會大眾共同反省威權統治時期政府侵害人權事件。

不義遺址定義為「威權統治時期，大規模侵害人權事件之發生地」。促轉會曾說明，辨識不義遺址須具備三項必要條件，包括時序為威權統治時期（民國34年8月15日起至81年11月6日止）；覈實統治者大規模侵害人權事件之真實性；以及確認發生地之空間資訊。

促轉會公布第一批25處不義遺址，反映228事件與發生地的歷史，包括統治者於市街攻擊民眾的發生地，如台北原天馬茶房、新竹原旭橋、原台北郵局前等。

民國36年2月27日晚間，天馬茶房前曾發生警察執行查緝私菸過程，因過當且施暴，造成民眾傷亡，「緝煙事件」影響擴及全台，被視為228事件導火線。天馬茶房位於今台北市南京西路，原建物已拆除改建。

當時在台北橋曾發生民眾遭軍方攻擊而死傷之情事，有民眾遭軍方嚴刑拷打，手腳反綁、刺傷後自橋上推落淡水河，因此如今車水馬龍的台北橋，雖橋墩和橋面早已改建，但仍被列為不義遺址。

現今的行政院也被列為不義遺址，其前身為原台灣省行政長官公署。228事件中，台灣省行政長官公署入口處曾發生公署衛士對群眾掃射的情事，進一步激化社會不滿，導致事件擴大。

促轉會審定第二批白色恐怖不義遺址共有17處，以白色恐怖侵害人權事件的場所為主。包括台北市馬場町刑場、警備總司令部保安處看守所、原國防部台灣軍人監獄（新店安坑）、景美看守所等。

在民國51年以前，國防部台灣軍人監獄為全台唯一的軍事監獄，關押軍事已決犯及依軍法受審判的政治犯，如陳英泰、雷震、蘇東啟、黃信介等。現址改為法務部矯正署新店戒治所。

景美看守所原名為台灣警備總司令部軍法處軍事法庭與看守所。此處關押各種政治案件當事人，不少反抗威權統治的民主運動均在此審判，如美麗島事，隔年即於此舉行「軍法大審」。

據多位當事人口述記錄，該處拘禁空間擁擠，且為取得當事人自白，有透過錄音、錄影設備監視被拘禁人，或不分書夜訊問、刑求、逼供情形。此處現為白色恐怖景美紀念園區。

馬場町刑場為民國30年代末期至40年代初期，槍決政治案件當事人的主要刑場，是對政治案件當事人執行槍決的場所。此處後被登錄為台北市史蹟，現為台北市政府工務局轄管的河濱公園，公園中設有紀念土丘，並設碑紀念過去侵害人權歷史。