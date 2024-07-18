中正紀念堂爭議 林宜瑾：移除獨裁者像沒人須曬太陽

三軍儀隊撤出中正紀念堂堂體，引發大熱天要求儀隊在戶外操演是否合理的質疑。民進黨立委林宜瑾今天表示，全國三軍儀隊外駐防點都應通盤檢討。關於中正紀念堂蔣公銅像問題，台灣已沒有繼續拖延的本錢，轉型正義最大的敵人是時間，她絕對會更積極地要求後續進度。

林宜瑾表示，獨裁者銅像不趕快移除，反讓台灣子弟在轉型正義工作過渡階段揮汗工作，實在不應該，且忠烈祠內英靈也絕對不忍儀隊弟兄烈日下煎熬，她將要求國防部等相關單位，通盤檢討忠烈祠、中正紀念堂及國父紀念館，以及桃園大溪及慈湖陵寢，三軍儀隊外駐防點改革問題，以全面撤離為佳，若無法全面撤離，也應考量對人體有害天候之影響，在遇雨、過熱、過冷狀態下暫停操演、站崗。

林宜瑾說，轉型正義工作從籌備、規畫到執行，至今已有8年，期間經歷促轉會的成立、延任、再延任與解散並提出任務總結報告。然而，面對台灣最具標誌性威權象徵中正紀念堂，卻遲遲未能做出具體改革，她深覺責無旁貸，也為轉型正義工作還有太多未竟之業感到汗顏，將加倍努力，持續追求轉型正義的落實。