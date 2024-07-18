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楊文科衝擊國民黨2026？綠議員：高虹安是否判刑才是關鍵

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
楊文科今天上午正常上班進縣府辦公，對於這場官司，他在臉書發文強調，服務桑梓的初衷永不改變。圖／翻攝楊文科臉書
楊文科今天上午正常上班進縣府辦公，對於這場官司，他在臉書發文強調，服務桑梓的初衷永不改變。圖／翻攝楊文科臉書

新竹縣長楊文科因涉貪遭檢方起訴，是否會衝擊國民黨2026新竹縣長選情，在地各方看法不一，尤其事件主角豐采520塌陷案發生地位在竹北市，竹北人口已破21萬，是竹縣13鄉鎮市之中人口最多的，持續新增遷入市民以外來人口居多，選舉投票的自主性較高，針對縣府的負面輿論若持續延燒下去，最後恐牽動藍白綠布局。

竹北市十興里長毛振福說，去年發生天坑事件後，就持續與縣府及建商工地溝通，同時諮詢專業技師，要求臨損的後續處理及改善計畫，但至今都沒明確的答案；直到媒體報導，才知道原來縣府與建商之間有貓膩，讓無良建商有恃無恐。他說，雖然這官司對國民黨很負面，但畢竟是圖利或貪汙都尚未定讞，且楊文科在竹北的教育方面也做得不錯，加上距下屆縣長選舉還有很長時間，很難判斷是否會有影響。

「現在還很難說！」民進黨籍縣議員蔡蕥鍹說，新竹縣藍多於綠，國民黨的基本盤強，除去竹北市，其他鄉鎮的樁腳也很穩定，她認為藍白綠三方在新竹縣市的政治角力，除了楊文科涉貪案，接下來新竹市長高虹安的官司是否會被判刑，才是牽動2026新竹縣長選舉布局的關鍵因素。她說，楊文科現只是起訴階段，輿論是否繼續發酵下去，還有待商榷。

楊文科今天上午也在臉書發文強調，服務桑梓的初衷永不改變。他說，經過漫長一夜，收到眾多支持者給予鼓勵，更不斷強調相信他的清白，「感謝支持我的鄉親好友們，我不會辜負你們對我的期待，我會奮戰到底，也會持續踏實前行，為新竹縣未來的榮景繼續打拚。」

楊文科

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