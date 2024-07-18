快訊

萊爾富報警喊告！高雄屁孩「躺超商冰櫃」慘了 冰櫃內食品下架殺菌消毒

耶嫩才接蘿拉職位14天 突發「不自殺聲明」蔡阿嘎點讚

出國換SIM卡後不能用LINE了？官方1圖看懂 1狀況要當心

接見愛爾蘭參院訪團 蕭美琴：台灣盼為全球做出貢獻

中央社／ 台北18日電

副總統蕭美琴今天接見愛爾蘭參議院訪團表示，台灣在經貿領域持續努力與世界接軌，同時希望有意義的參與國際組織，成為一股良善力量，對全球做出貢獻。

副總統蕭美琴上午接見愛爾蘭參議院議員訪問團，包含團長、外交暨國防委員會副主席威爾森（Diarmuid Wilson）、參議員克勞威爾（GerardCraughwell）、霍爾肯（Gerry Horkan）、基奧根（Sharon Keogan）及艾亨（Garret Ahearn，另譯：埃赫恩）等人。

副總統首先代表總統賴清德和台灣政府歡迎訪賓，她表示，很高興大家在百忙之中抽空飛越半個地球來台，也非常感謝訪團對台灣人民持續的關注與支持。

蕭副總統表示，這份跨越全球的友誼對台灣來說意義重大，因為台灣在經貿領域持續努力與世界接軌，同時希望有意義的參與國際組織，並成為一股良善力量，對全球做出貢獻。

威爾 愛爾蘭 蕭美琴 議員

延伸閱讀

蕭副總統也是用戶 遠傳總座井琪樂做滿意度調查

【重磅快評】空降駐美人事 賴清德打造下一個蕭美琴？

出席創新論壇 蕭美琴：能源政策需集思廣益

蕭副總統：能源政策需集思廣益 開發最適當路徑

相關新聞

楊文科衝擊國民黨2026？綠議員：高虹安是否判刑才是關鍵

新竹縣長楊文科因涉貪遭檢方起訴，是否會衝擊國民黨2026新竹縣長選情，在地各方看法不一，尤其事件主角豐采520塌陷案發生...

全台42處不義遺址 不只行政院 台北橋也入列

行政院會今天通過「不義遺址保存條例」草案，明定不義遺址保存目的、審定程序，同時明定豎立歷史標誌、數位虛擬重建等多元活化保...

寄2萬份查詢單沒收罷免？基隆選委會：從未公布數量

基隆市選委會正在查對罷免基隆市長謝國樑連署人名冊，發動罷免的「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉，指接獲「相關消息」，選委會...

楊文科案 綠營鄭朝方、曾聖凱趁勢追擊 白票倉恐不缺席

新竹縣長楊文科涉貪被起訴，加速了藍營在竹縣接班布局。綠營方面，以竹北市長鄭朝方呼聲最高，新竹縣市向來是第三勢力票倉，若面...

收到黑鷹滅青鳥威脅簡訊 多名綠委報案：絕不容忍

立法院剛休會，多位民進黨立委收到威脅簡訊，署名「黑鷹部隊總隊長董念台」，內容揚言要「黑鷹滅青鳥」，民進黨立委吳思瑤、陳培...

楊文科遭起訴、自己官司下周宣判 高虹安這樣說

新竹縣長楊文科因豐邑建設釀竹北天坑案，昨遭新竹地檢署以圖利罪嫌起訴，新竹市長高虹安的立法院助理費官司也將於7月24日宣判...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。