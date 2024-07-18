接見愛爾蘭參院訪團 蕭美琴：台灣盼為全球做出貢獻
副總統蕭美琴今天接見愛爾蘭參議院訪團表示，台灣在經貿領域持續努力與世界接軌，同時希望有意義的參與國際組織，成為一股良善力量，對全球做出貢獻。
副總統蕭美琴上午接見愛爾蘭參議院議員訪問團，包含團長、外交暨國防委員會副主席威爾森（Diarmuid Wilson）、參議員克勞威爾（GerardCraughwell）、霍爾肯（Gerry Horkan）、基奧根（Sharon Keogan）及艾亨（Garret Ahearn，另譯：埃赫恩）等人。
副總統首先代表總統賴清德和台灣政府歡迎訪賓，她表示，很高興大家在百忙之中抽空飛越半個地球來台，也非常感謝訪團對台灣人民持續的關注與支持。
蕭副總統表示，這份跨越全球的友誼對台灣來說意義重大，因為台灣在經貿領域持續努力與世界接軌，同時希望有意義的參與國際組織，並成為一股良善力量，對全球做出貢獻。
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