國會職權修法釋憲 翁曉玲：若被判有問題就再修法

司法院憲法法庭訂於8月6日就國會職權修法釋憲案進行言詞辯論，國民黨立委翁曉玲今天接受廣播訪問時說，她預估最晚10月底前釋憲案就會有結果，因為7名大法官將於10月31日卸任；如果憲法法庭吹毛求疵認為哪些條文有問題，「那我們就再修法就是了」。

「POP撞新聞」廣播節目今天訪問翁曉玲，談及國會職權修法釋憲案。

被問到憲法法庭是否會做出決定暫時處分的決定，翁曉玲說，從那天大法官的提問來講，看起來還挺有可能的，也許不是全部的法條都暫停適用，而是挑幾個條文暫停適用，例如總統赴立法院國情報告。

翁曉玲說，她覺得如果大法官認為有停止法律適用的必要，很快在這1、2週就會決定；如果大法官認為沒有必要做成暫時處分，就會等到最後的大法官解釋出來的時候再一併宣告。

對於憲法法庭釋憲的方向，翁曉玲指出，她認為有幾個重點最有可能，包括總統赴立法院國情報告、調查權、反質詢。

翁曉玲表示，她覺得很奇怪，現在法案通過還不到1個月，實際上根本沒有任何具體的爭議案件出現，以西方國家來看，真正發生的爭議點，是在立法院行使調查權後，機關不給資料可能引起爭議的時候，再來提起行政訴訟或憲法訴訟才有道裡，而不是現在憑空想像，都是在揣測、模擬未來有什麼損害發生。

她說，誠懇希望大法官能夠了解立法院通過修法的目的，尊重立法院職權行使，其他國家也都非常重視國會調查權，這也是對行政部門好的監督工具，也沒有侵害到其他機關的核心特權。

被問到是否會接受最後憲法法庭做出的決議，翁曉玲說，如果憲法法庭吹毛求疵認為哪些條文有問題，「那我們就再修法就是了」。

翁曉玲呼籲，既然賴總統說尊重憲法法庭的裁判，如果法案沒有問題、這些條文沒問題，也希望賴總統能夠遵守憲法法庭的決定，要能夠依據法律去執行。