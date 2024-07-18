建啤變更北科大校地案再審 民團轟鄭文燦手法如出一轍

台北市市定古蹟「建國啤酒廠」擬割地給台北科技大學，今天內政部再度審議。民團轟該案當初是由時任行政院長鄭文燦主導，結果鄭文燦現在因變更地目涉貪遭收押，此案同樣都是地目變更案，手法如出一轍，懷疑背後恐怕也蘊藏龐大利益。

建國啤酒廠2018年曾與北市府談好要改建為啤酒文化園區，內政部審議通過。不過，北市府於兩個月後改變心意，要求酒廠須提供兩棟建物給市府，導致該案卡關；後來時任行政院副院長鄭文燦及政務委員張景森主導該案，欲將建啤地目變更為大學用地，遭民團痛批想強渡關山。

由於鄭文燦曾公開對北科大校友表示已為北科大成功爭取校地，所以外界認為四月審議時就會過關。不過當時媒體大篇幅報導，引發關注，四月的會議並未審查通過。

不過，內政部今天再度審理此案，民間團體擔憂中央闖關成功，今天在前往內政部國土管理署門口拉白布條抗議。

台灣歷史資源經理學會副理事長黃俊達表示，本案都市計畫規畫內容可議，公告內容與4月送審資料完全一致，並未修改計畫書，便再次闖關，且開會前也未與民間團體溝通，學校顯然沒有另尋其他校地的打算。

黃俊達指出，鄭文燦近期已因華亞科學園區的地目變更案涉貪遭押，建國啤酒廠的案子與之相似，同樣都是以重大建設為名，後續再讓其他行政機關配合，變更地目。

黃俊達表示，鄭文燦遭外界發現「可能」會透過地目變更，獲取金錢利益後，現在更讓人懷疑本案是否有更多不為人知的考量。尤其，建國啤酒廠變更地目案的推動方式相當奇怪，不符常規，自然更會受到外界質疑。

黃俊達最後表示，任何都市計畫的主管機關都是地方縣市政府，他們希望可以與台北市府合作，一起活化建國啤酒廠，而非由中央機關將手伸進此案，變更地目成為大學校地，破懷一個真正的「活古蹟」。