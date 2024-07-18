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王世堅點名參選台北市長 吳思瑤：幹事長不一定幹市長

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委王世堅昨天點名，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤是參選台北市長合適人選，吳思瑤今天受訪表示，這說法太超前部署，她現在每天都在思考立法院運作。記者林縉明／攝影
民進黨立委王世堅昨天點名，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤是參選台北市長合適人選，吳思瑤今天受訪表示，這說法太超前部署，她現在每天都在思考立法院運作。記者林縉明／攝影

民進黨立委王世堅昨天接受廣播節目專訪表態，自己不會角逐2026台北市長選舉，並點名民進黨立委吳思瑤、莊瑞雄及前立委高嘉瑜等人更適合。吳思瑤今天受訪表示，現在跳到2026台北市長選舉太超前部署，她現在每天思考的是立法院運作，每天把黨團幹事長做好，不一定要幹市長。

吳思瑤指出，王世堅是前輩，太謙虛了，現在跳到2026對她太超前部署，她每天思考的還是立法院運作；立法院雖然休會，後續還要籌備臨時會以及8月6日的憲法法庭，「我每天要把黨團幹事長做好，幹事長來幹事的，不一定要幹市長。」

外傳臨時會可能在8月中旬舉行，吳思瑤表示，要不要開臨時會以及舉行時間、議程安排等，需要立法院長韓國瑜邀集朝野協商，站在民進黨團的立場，優先議案當然是人事同意權，包括國家通訊傳播處（NCC）委員及考試委員，都要加緊在期限內加速完成，人事同意權是必要的，至於其他法案則要跟各黨團商榷。

吳思瑤說，如果國民黨團要在臨時會處理「公職人員選舉罷免法」，就有待討論，畢竟臨時會還是要跟民生相關法案為主，如果選罷法修法具高度政治爭議，被外界解讀是國民黨保護基隆市長謝國樑免於被罷免的意圖，正當性不高，會引來社會對立衝突。

吳思瑤 立法院

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