國民黨金門黨部辦全國宣講 陳玉珍疾呼查弊案護民主

國民黨金門縣黨部今天上午在金城鎮東門代天府前廣場辦國會改革全國同步宣講活動，由縣黨部主委吳興邦號召立委陳玉珍、議員許玉昭等人都到場，以宣講的方式支持「陽光照進國會」的訴求，並手持「拒絕綠金、查弊除弊」、「查光電、查雞蛋、查快篩」等標語，呼籲民眾，一起共同支持國會改革法案，讓陽光照進國會、查弊案護民主。

這項全國同步宣講活動在上午8點半選在人潮最多的東門菜市場附近舉行，陳玉珍一襲藍色緊身衣現身，立刻成為「嬌點」，陳玉珍說，她是專程從台灣趕回來宣講，她強調，國會改革歷經4天4夜的表決大戰，每一位國民黨委員都堅守議場，讓國會改革法案能夠順利完成三讀。但是現在民進黨執政當局抗拒改革、反改革，不希望陽光照進國會，也不希望過去的種種弊案被揭露，這樣的態度令國人非常失望。

陳玉珍表示，我們必須要讓民眾充分理解國會改革的重要性，不管今天總統到立法院來做國情報告、立法委員有調查權、聽證權、各項的人事同意要透明化改成要記名，或者是要有藐視國會罪，不要讓公務員隱瞞、欺瞞國人，這些都是一個正常的、現代化的國會應該要做的。

吳興邦指出，國會改革法案已三讀立法，但是民進黨仍然遞狀聲請釋憲，國民黨為讓民眾清楚了解國會改革的意義與重要性 ，讓沉默的大眾知道民進黨執政期間的貪腐與專制，破除民進黨抹黑造謠言論，特地分區全國同步辦理街頭宣講活動，藉以反制民進黨扭曲國會改革。

吳興邦說，國會改革法案，是讓立法院的調查權更為完整，明確規範聽證程序，並且制定藐視國會罪，過去民進黨立委也曾表示，立法委員沒有聽證權，就是「缺了牙的老虎」，面對官員只能狗吠火車，沒有辦法發揮監督政府的職責，所以這次修法，就是要讓民進黨的官員，在立法院不能說謊、不能逃避責任，讓立法院可以更好的監督行政院，讓貪官汙吏能夠現形。

許玉昭也說，民進黨執政貪贓妄法、謊言一堆，為了迴避國會監督，遮掩過去年弊案，顛倒是非，當家帶頭鬧事，利用教改洗腦學生，利用媒體、網軍說謊，呼籲大家一起破除民進黨惡意抹黑國會改革， 讓未來中華民國立法院是一個符合多數民主國家制度，真正代表民意監督政府，達到民主制衡。