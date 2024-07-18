收到「黑鷹滅青鳥」簡訊 吳思瑤籲警政部門即刻因應

不少立委收到「黑鷹滅青鳥」簡訊，引發討論。民進黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，她也有收到這則簡訊，如此公然威脅人民的人身自由，不可允許，警政部門應即刻做出因應作為。

民進黨立委陳培瑜17日在社群平台Threads（脆）發文提及，收到這則「黑鷹滅青鳥」的簡訊，署名者為「黑鷹部隊總隊長：董念台」，她已請辦公室主任報案，絕對不容忍任何暴力。媒體報導也指出，立法院副院長江啟臣表示有收到簡訊，並嚴厲譴責暴力行為。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天接受媒體聯訪表示，她也有收到署名董念台所傳的簡訊，內容包括要對青鳥的集結施以暴力手段等，而在自由民主法治的國家，如此公然威脅、危及其他人民的人身自由，這都不可允許與容忍。

吳思瑤說，不希望任何在台灣這塊土地上的人，因為個人意見不同就要遭受暴力威脅，而且在自由民主的台灣，每一個人都可以大聲說出自己想說的話，不需要感到懼怕、不需要受到威脅，警政部門應當即刻做出因應作為。

此外，針對國會職權修法，台灣民眾黨主席柯文哲17日表示，過程符合程序，法案也落實多年來追求的分權制衡，但總統賴清德卻帶著4機關提出釋憲，還語帶威脅說出「青鳥會飛出來」、「在野黨不要貿然行動」。

媒體詢問吳思瑤，柯文哲指賴總統用青鳥這樣的說法，是否在恐嚇在野黨。

吳思瑤表示，民眾黨上上下下都非常玻璃心，老是放大別人的發言，做出無限上綱的解讀，賴總統的說法是指所有從政者面對民意都要謙虛，如果有不正確的主張、不合宜的舉措，當然要自我反省與檢討，難道要一意孤行站在民意的對立面嗎，這是賴總統的善意提醒，不需要大動干戈做出任何情緒性解讀。