快訊

萊爾富報警喊告！高雄屁孩「躺超商冰櫃」慘了 冰櫃內食品下架殺菌消毒

耶嫩才接蘿拉職位14天 突發「不自殺聲明」蔡阿嘎點讚

出國換SIM卡後不能用LINE了？官方1圖看懂 1狀況要當心

收到「黑鷹滅青鳥」簡訊 吳思瑤籲警政部門即刻因應

中央社／ 台北18日電

不少立委收到「黑鷹滅青鳥」簡訊，引發討論。民進黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，她也有收到這則簡訊，如此公然威脅人民的人身自由，不可允許，警政部門應即刻做出因應作為。

民進黨立委陳培瑜17日在社群平台Threads（脆）發文提及，收到這則「黑鷹滅青鳥」的簡訊，署名者為「黑鷹部隊總隊長：董念台」，她已請辦公室主任報案，絕對不容忍任何暴力。媒體報導也指出，立法院副院長江啟臣表示有收到簡訊，並嚴厲譴責暴力行為。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天接受媒體聯訪表示，她也有收到署名董念台所傳的簡訊，內容包括要對青鳥的集結施以暴力手段等，而在自由民主法治的國家，如此公然威脅、危及其他人民的人身自由，這都不可允許與容忍。

吳思瑤說，不希望任何在台灣這塊土地上的人，因為個人意見不同就要遭受暴力威脅，而且在自由民主的台灣，每一個人都可以大聲說出自己想說的話，不需要感到懼怕、不需要受到威脅，警政部門應當即刻做出因應作為。

此外，針對國會職權修法，台灣民眾黨主席柯文哲17日表示，過程符合程序，法案也落實多年來追求的分權制衡，但總統賴清德卻帶著4機關提出釋憲，還語帶威脅說出「青鳥會飛出來」、「在野黨不要貿然行動」。

媒體詢問吳思瑤，柯文哲指賴總統用青鳥這樣的說法，是否在恐嚇在野黨。

吳思瑤表示，民眾黨上上下下都非常玻璃心，老是放大別人的發言，做出無限上綱的解讀，賴總統的說法是指所有從政者面對民意都要謙虛，如果有不正確的主張、不合宜的舉措，當然要自我反省與檢討，難道要一意孤行站在民意的對立面嗎，這是賴總統的善意提醒，不需要大動干戈做出任何情緒性解讀。

台灣民眾黨 吳思瑤 恐嚇 民進黨

延伸閱讀

綠批藍白政治消耗 盡力完成民生法案

立院通過55個議案藍白搶功 吳思瑤酸：我們不居功

川普要台灣向美付保護 吳思瑤：台美合作無間

賴清德不挺健保點值入法 民進黨團：健保制度將崩潰

相關新聞

楊文科衝擊國民黨2026？綠議員：高虹安是否判刑才是關鍵

新竹縣長楊文科因涉貪遭檢方起訴，是否會衝擊國民黨2026新竹縣長選情，在地各方看法不一，尤其事件主角豐采520塌陷案發生...

全台42處不義遺址 不只行政院 台北橋也入列

行政院會今天通過「不義遺址保存條例」草案，明定不義遺址保存目的、審定程序，同時明定豎立歷史標誌、數位虛擬重建等多元活化保...

寄2萬份查詢單沒收罷免？基隆選委會：從未公布數量

基隆市選委會正在查對罷免基隆市長謝國樑連署人名冊，發動罷免的「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉，指接獲「相關消息」，選委會...

楊文科案 綠營鄭朝方、曾聖凱趁勢追擊 白票倉恐不缺席

新竹縣長楊文科涉貪被起訴，加速了藍營在竹縣接班布局。綠營方面，以竹北市長鄭朝方呼聲最高，新竹縣市向來是第三勢力票倉，若面...

收到黑鷹滅青鳥威脅簡訊 多名綠委報案：絕不容忍

立法院剛休會，多位民進黨立委收到威脅簡訊，署名「黑鷹部隊總隊長董念台」，內容揚言要「黑鷹滅青鳥」，民進黨立委吳思瑤、陳培...

楊文科遭起訴、自己官司下周宣判 高虹安這樣說

新竹縣長楊文科因豐邑建設釀竹北天坑案，昨遭新竹地檢署以圖利罪嫌起訴，新竹市長高虹安的立法院助理費官司也將於7月24日宣判...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。