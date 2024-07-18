加拿大議員團訪台 促進台加原住民交流

加拿大原住民事務國會議員代表團訪台，外交部今天表示，這是加拿大國會首次針對「原住民交流」主題組團來台，與加拿大印太戰略報告與台合作議題相符。

外交部今天舉行例行記者會，北美司副司長焦國祐表示，加拿大原住民事務國會議員代表團本週訪台，該團由8名加拿大聯邦參、眾議員組成，團員都是關心加國原住民事務，或具有原民血統的議員。

焦國祐指出，這是加拿大國會首次有針對「原住民交流」主題組團來台，主要著重討論原民人權、語言發展復育、部落醫衛、教育資源、經貿觀光及原民轉型正義等議題。

焦國祐說明，外交部除安排該團拜會政府機關及主管原住民事務的政府部門外，也安排參訪屏東三地門與排灣族部落及魯凱族部落進行交流。

焦國祐進一步表示，加拿大在2022年發布的印太戰略報告中，就特別強調要跟台灣加強多面向的合作，其中一個議題就是原住民交流；台、加、紐、澳先前也在2022年簽署「原住民族經濟貿易合作協議」（IPETCA），四方持續在該協議架構下，推動原住民族的交流及互動。

焦國祐說，相信「原住民事務國會議員團」來訪，將為台加在原住民合作及拓展全方面關係上，提供非常大的幫助。