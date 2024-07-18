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北中南團體聯手發難不排除罷免 黃捷：問心無愧、可受公評

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市苓雅區黃姓市民批平黃捷的表現像網紅、藝人，很多基層選民不認同。記者徐白櫻／攝影
高雄市苓雅區黃姓市民批平黃捷的表現像網紅、藝人，很多基層選民不認同。記者徐白櫻／攝影

罷免黃捷發言人徐尚賢、罷免于北辰發起人游智彬、罷免陳柏惟領銜人楊文元及反兵役延長公投領銜人季節，今早齊聚高雄鳳山開記者會，批評黃捷半夜破壞、撬開立法院門鎖、在立法院譁眾取寵當小丑，以及表現像藝人、網紅，邀請第六選區選民公評，立委任期滿一年後不排除發動罷免。

黃捷回應，很遺憾因為藍白惡搞、國會的紛擾，讓有心人士找到漏洞、趁勢作亂，「我在國會為人民發聲，問心無愧、可受公評。但如果是用惡意中傷、低級影射的謠言來汙衊我，我相信不會得到民眾的支持」。

鳳山選民曾在2020年發動高市議員黃捷罷免案，隔年投票未成立。罷捷發言人徐尚賢指出，黃捷身為高雄第六選區新科立委，本應善盡職責監督政府、以身作則，但在立法院譁眾取寵當小丑，荒腔走板說謊、當賊。

游智彬指出，黃捷在高市議會表決萊豬肉議題時「落跑」，支持進美國豬肉、危害高雄食品安全，拿高雄人的健康換取民進黨對美國的效忠；當立委後半夜破壞、撬開立法院門鎖，丟高雄人的臉。

楊文元表示，桃園4月停電35次，中央口口聲聲說不缺電，不會大漲電價，卻以每度12元價格購電應急，實在很離譜；能源政策、經濟政策、司法改革到民生重大議題都需要關心，部分新科立委的行徑卻讓人大開眼界，辜負民意所託。

「黃捷像表演網紅、藝人，沒有為百姓講話！」苓雅區81歲黃姓市民在記者會說，黃捷過去在高市議會常針對韓國瑜，現在在立法院也一樣，每天都在表演、「出頭很多」，很多基層選民都在批評，無法讓人認同。

記者會最後，眾人高呼「高雄人站出來」。徐尚賢強調，黃捷身為立委應該替百姓監督政府，卻不停與立法院長韓國瑜打擂台，以身作「賊」 ，她到底是當立委還是綠衛兵？今天北中南合體，公開徵求高六選民勇敢站出來。

黃捷表示，若要罷免她可能得先遷戶籍到她的選區，「我的去留由高六選民決定」。

左起罷免陳柏惟領銜人楊文元、前罷免黃捷發言人徐尚賢、罷免于北辰發起人游智彬及反兵役延長公投領銜人季節合體開記者會，希望高雄人站出來表達不滿。記者徐白櫻／攝影
左起罷免陳柏惟領銜人楊文元、前罷免黃捷發言人徐尚賢、罷免于北辰發起人游智彬及反兵役延長公投領銜人季節合體開記者會，希望高雄人站出來表達不滿。記者徐白櫻／攝影

罷免 美國豬肉 黃捷

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