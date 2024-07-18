北中南團體聯手發難不排除罷免 黃捷：問心無愧、可受公評

前罷免黃捷發言人徐尚賢、罷免于北辰發起人游智彬、罷免陳柏惟領銜人楊文元及反兵役延長公投領銜人季節，今早齊聚高雄鳳山開記者會，批評黃捷半夜破壞、撬開立法院門鎖、在立法院譁眾取寵當小丑，以及表現像藝人、網紅，邀請第六選區選民公評，立委任期滿一年後不排除發動罷免。

黃捷回應，很遺憾因為藍白惡搞、國會的紛擾，讓有心人士找到漏洞、趁勢作亂，「我在國會為人民發聲，問心無愧、可受公評。但如果是用惡意中傷、低級影射的謠言來汙衊我，我相信不會得到民眾的支持」。

鳳山選民曾在2020年發動高市議員黃捷罷免案，隔年投票未成立。罷捷發言人徐尚賢指出，黃捷身為高雄第六選區新科立委，本應善盡職責監督政府、以身作則，但在立法院譁眾取寵當小丑，荒腔走板說謊、當賊。

游智彬指出，黃捷在高市議會表決萊豬肉議題時「落跑」，支持進美國豬肉、危害高雄食品安全，拿高雄人的健康換取民進黨對美國的效忠；當立委後半夜破壞、撬開立法院門鎖，丟高雄人的臉。

楊文元表示，桃園4月停電35次，中央口口聲聲說不缺電，不會大漲電價，卻以每度12元價格購電應急，實在很離譜；能源政策、經濟政策、司法改革到民生重大議題都需要關心，部分新科立委的行徑卻讓人大開眼界，辜負民意所託。

「黃捷像表演網紅、藝人，沒有為百姓講話！」苓雅區81歲黃姓市民在記者會說，黃捷過去在高市議會常針對韓國瑜，現在在立法院也一樣，每天都在表演、「出頭很多」，很多基層選民都在批評，無法讓人認同。

記者會最後，眾人高呼「高雄人站出來」。徐尚賢強調，黃捷身為立委應該替百姓監督政府，卻不停與立法院長韓國瑜打擂台，以身作「賊」 ，她到底是當立委還是綠衛兵？今天北中南合體，公開徵求高六選民勇敢站出來。