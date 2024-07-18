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川普保護費說 外交部：台海和平穩定是國際共識

中央社／ 茹台北18日電

美國共和黨總統參選人川普（Donald Trump）日前受訪稱「台灣應付美國保護費」。對此，外交部今天表示，美方友人已接連重申台灣的重要性，台灣獲美方跨黨派、跨政府支持，台海和平穩定已是國際共識。

共和黨總統參選人川普6月下旬接受「彭博商業周刊」專訪，根據近日出刊的報導，川普指台灣搶走晶片生意，若要保衛半個地球外的島嶼，存在實際困難度，希望台灣向美國支付保護費。

外交部今天舉行例行記者會，媒體關切，川普若當選，他的「保護費」說是否影響台美關係。

外交部北美司副司長焦國祐回應，外交部依慣例不評論美國總統候選人的發言；但包括美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）、眾院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）、國會台灣連線共同主席狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）以及前國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）等美國友人已出面重申台灣和台美關係的重要性。

焦國祐表示，台美共享民主、自由、人權等普世價值，雙方在產業、經貿關係互惠、互補、互利，台灣長久來在美國享有跨黨派、跨政府的支持，不管是共和黨政府或民主黨政府都依「台灣關係法」和「六項保證」履行對台灣的安全承諾，台灣也一直透過對美軍購，加強自我防衛能力。

焦國祐也說，美國近年來持續聯合理念相近國家將「台海和平穩定」形塑成不僅是台美共識，也是區域共識，更是國際共識。台灣將持續與美方及理念相近國家共同努力，加強國防能力，共同維護台海和平穩定。

另外，媒體關切，中國因不滿美國對台軍售，決定暫停軍控與防擴散雙邊談判。

對此，焦國祐則說，外交部密切關注美中交流對話，美方在與中國互動後，皆循例向台灣說明，但對於中國反應，外交部沒有評論。

外交部 川普 美國

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