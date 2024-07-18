國際青商會10月在台登場 賴清德：凝聚改變讓世界更好
總統賴清德今天表示，今年10月國際青商會世界大會將在台灣登場，將有120國超過6000人共襄盛舉，大會主題是「科技革新建構繁榮及永續的未來」，讓世界各國的青年領袖共同關注創業創新、綠色經濟，以及減碳等議題，可以在台灣凝聚帶來改變的力量，一起讓世界變得更好。
總統賴清德上午接見2024國際青年商會世界大會國際籌備委員及台灣籌備委員，包括國際青商會世界主席Kaveen Kumar Kumaravel（庫馬‧庫馬拉維爾）、中華民國總會總會長張建焜、籌備委員會主委陳家濬等人。
總統致詞表示，今年10月國際青商會世界大會將在台灣登場，過去幾年他跟青商夥伴有很多互動，今天很高興能夠接待各位貴賓，先祝福大會能夠圓滿成功，也當面謝謝青商夥伴的貢獻。
總統指出，多年來國際青商會中華民國總會積極參與公共事務所舉辦的「十大傑出青年」選拔，更鼓勵青年為社會做出更多貢獻，他很榮幸曾經擔任評審委員會主委，一起推動這項深具意義的活動。
總統提到，這些年來國際青商會作為四大國際社團之一，持續匯集全球35萬名會員的努力，並且結合社區資源努力促進全球的發展，像是今年10月的世界大會將有120國超過6000人共襄盛舉，大會的主題是「科技革新建構繁榮及永續的未來」，讓世界各國的青年領袖共同關注創業創新、綠色經濟以及減碳等議題。
總統強調，Kaveen Kumar Kumaravel對青商夥伴的期許是「Let's make a difference！」很高興可以在台灣歡迎主席Kaveen Kumar Kumaravel，也感謝他促成台灣舉辦世界大會，讓世界大會可以在台灣凝聚帶來改變的力量，也一起讓世界變得更美好。
總統特別感謝中壢國際青年商會，成功爭取到台灣的主辦權，再次感謝對台灣的支持，祝福訪問行程順利，世界大會有豐碩的成果。
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