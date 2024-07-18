楊文科應辭縣長？藍委：國民黨應同一標準嚴以律己

國民黨籍新竹縣長楊文科涉貪遭起訴，多位民進黨立委喊話要求楊文科立刻辭職。國民黨立委羅廷瑋今天表示，社會當然期待不管是國民黨、民進黨，應該同一套標準。他呼籲，國民黨應該嚴格對待自己，這是有必要的。

新竹地檢署昨天發布新聞資料指出，豐邑機構涉偷工減料導致天坑危及民眾安全，楊文科等公務員涉背棄職責圖利護航豐邑機構，要求新竹地方法院從重量刑及沒收犯罪所得共新台幣2.5億餘元，並對楊文科等12人起訴。

民進黨立委王定宇昨天在臉書表示，楊文科應該也要像鄭文燦在第一時間辭去海基會董事長一樣的請辭新竹縣長，「起訴可是比偵辦中的收押更嚴重喔！藍白應該不要雙標，立即要求楊文科辭職才對！」另外，民進黨立委鍾佳濱等人今天在立法院受訪時也提及，楊文科捲入弊案，檢方求刑，要沒入犯罪所得，外界輿論都要求楊文科做出處置。

羅廷瑋今天在立法院接受媒體聯訪，被問到之前鄭文燦疑涉貪消息曝光後，藍營要求鄭文燦應於第一時間辭去海基會董事長，如今楊文科被起訴，是否也應以同樣標準辭去新竹縣長。羅廷瑋說，以社會的期待，當然都希望不管是國民黨、民進黨，應該同一套標準；既然國民黨當時有這樣的說法，這個時候也應該檢討，嚴以待人，也該嚴以律己，比較能被接受。

羅廷瑋呼籲，讓外界看到國民黨一貫的標準，讓國人看到國民黨不一樣，國民黨應該嚴格對待自己，這是有必要的。同時，不管鄭文燦或楊文科，希望檢調在調查的過程中能夠公正、公平。