民進黨喊楊文科下台 謝衣鳯：民選首長 應靜待司法調查

新竹縣長楊文科涉貪遭到起訴，民進黨立委王定宇抨擊藍營不斷嘲弄遭收押的海基會前董事長鄭文燦，現在楊文科也應辭職下台負責。國民黨立委謝衣鳯指出，楊文科為民選縣市首長，相信法務部會嚴查，一切應靜待司法調查。國民黨立委羅廷瑋表示，國民黨面對鄭文燦時嚴以待人，此次黨內有人遭查，自然也會嚴以律己，才能被社會大眾所接受。

新竹地檢署昨天起訴楊文科在內12人涉嫌貪汙，並指控楊文科「官商勾結惡性重大」違法復工圖利豐邑建設，讓豐邑偷工減料釀成天坑嚴重危及民眾安全。

謝衣鳯表示，鄭文燦的董事長官位是由行政院長卓榮泰指派，鄭文燦的請辭合情合理。

謝衣鳯表示，楊文科為民選縣長，也非民進黨籍，相信民進黨的法務部長一定會嚴查楊文科。她認為，一切皆應該靜待司法調查。

羅廷瑋表示，社會期待法律不管是面對國民黨還是民進黨，都是用同樣一套標準辦案，藍營也會檢討，他們在嚴以待人時，當然也要嚴以律己，這才能被社會大眾所接受。

羅廷瑋表示，相信檢調無論是面對鄭文燦還是楊文科，都會公平、公正辦案。國民黨如果讓民眾有疑慮，內部自然需要檢討。

羅廷瑋最後說，兩起案件相似，但民進黨每次的說法與作為都有自己的兩套標準，嚴格對待自己是必要的，希望綠營不要雙標。