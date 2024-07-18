綠委收「黑鷹滅青鳥」恐嚇簡訊 羅廷瑋籲支持者理性

國會改革法案期間，公民團體聚集在立法院周遭抗議，抗議群眾被稱為「青鳥」，民進黨立委陳培瑜表示，她私人手機收到「黑鷹滅青鳥」的恐嚇簡訊，引發關注。國民黨立委羅廷瑋今天表示，各個政黨應該要一起呼籲支持者理性，因為大家都不希望自己的支持者攻擊另外一方。

國會改革法案三讀通過後，場內外紛爭卻未隨之落幕。陳培瑜在臉書表示，她在私人手機上收到一則令人不安的訊息，這不僅是對個人的攻擊，更是對台灣民主的挑戰，甚至涉及黑道威脅，對方竟揚言「黑鷹滅青鳥」，她已經請辦公室主任報案，面對這樣的威脅，絕不退縮，與青鳥的朋友站在一起，共同捍衛堅信的民主價值。

對此，羅廷瑋表示，這應是廣發簡訊，他當時不以為意，都有收到簡訊，呼籲支持者理性看待對方所做的行動，而不是恐嚇威脅，甚至攻擊，這是不能夠接受的。

羅廷瑋說，他個人曾收過台獨份子的簡訊，甚至有些不雅言論，但既然上了新聞，還是希望透過每一次的新聞，呼籲各方支持者理性務實，且各個政黨應該要一起呼籲，大家都不希望自己的支持者去攻擊另外一方，這只會造成更多誤會。