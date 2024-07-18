寄2萬份查詢單沒收罷免？基隆巿選委會：不能也從未公布數量

基隆市選委會正在查對罷免基隆市長謝國樑連署人名冊，發動罷免的「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉，指接獲「相關消息」，選委會要寄出2萬份查詢單，想要沒收人民的罷免權。基市選委會總幹事張淵翔回應，選委會依法查對，從未公布數字，並請收到查詢單民眾回覆。

發動罷謝公民團體8日將4萬3000多人參與連署的連署人名冊，送交基市選委會查對。市選委會9日開始查對，依法要在8月17日前完成。基市選委會查到疑似偽造，或兩兩一組查對意見不一時，就會寄查詢單詢問當事人，其中未回覆、逾期回覆者認定為無效連署人，引發罷謝團體質疑動機。

李晏蓉今天說，2020年罷免高雄市長韓國瑜查對作業，共寄了2000多份查詢單，回收率大概是一半。如果基市選委會要寄發2萬多份查詢單的消息屬實，根據罷韓回收比例來算，最終可能只回收1萬份，這樣距離「淘汰」的法定門檻，就只剩下3000多份。

李晏蓉表示，因為不確定最後因為資料錯誤而遭到剔除的份數是多少，一旦未回覆遭刪除1萬份，罷免第2階段沒有通過的風險就會變得非常、非常的高。基市選委會的動作，其實是在沒收人民的罷免權，讓罷免這件事情增加很高的難度。

李晏蓉認為，收到查詢單的民眾要填寫資料，還要回寄，對於許多不方便移動或是人不在戶籍地的民眾而言，收取、填寫查詢單和回寄的動作，會非常非常的有困難。基市選委會若寄出大量查詢單，不符合比例原則，公民團體沒辦法確定理由是什麼，希望選委會回應。

李晏蓉說，因應基市選委會可能寄發「2萬份查詢單」，公民團體接下來會針對收到的民眾，要怎麼去填寫這件事情說明，盡量做出實體的傳單說明，已在持續趕工中，後續也會重啟「小蜜蜂」及街講，加強宣導。

張淵翔表示，基市選委會依照查對連署辦法，正在進行查對工作。基市選委會從來不能，也從未有公布任何的個資及數量，並請收到查詢單的民眾回覆。