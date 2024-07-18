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楊文科被訴牽動竹縣接棒布局 藍戰將早已鴨子划水

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
新竹縣竹北市屢次出現天坑，專案小組認定有公安疑慮決議停工，檢方指縣長楊文科（圖）和建商往來密切卻要求復工，昨依圖利罪嫌起訴。圖／聯合報系資料照片
新竹縣竹北市屢次出現天坑，專案小組認定有公安疑慮決議停工，檢方指縣長楊文科（圖）和建商往來密切卻要求復工，昨依圖利罪嫌起訴。圖／聯合報系資料照片

距離2026年地方大選還有兩年多，新竹縣為傳統藍軍優勢選區，目前檯面上最常遭點名的人選包括兩位在地國民黨立委林思銘和徐欣瑩、新竹縣黨部主委、副縣長陳見賢，以及新竹縣教育局長楊郡慈，各路人馬鴨子划水，勤跑選區。不過，隨著新竹縣長楊文科涉貪被訴，也牽動縣長接班人的布局。

新竹「豐采520」建案施工期間在建築基地內及道路出現8次坍塌，新竹地檢署調查認為是偷工減料導致，除依違背建築術成規致生公共危險等罪起訴建商，也認定楊文科接受建商請託，以職權要求所屬協助復工，昨天依貪汙治罪條例之圖利罪嫌起訴。

新竹藍營要角直言，林思銘、徐欣瑩、陳見賢一定志在必得，再加上楊文科有自己的想法，楊郡慈等嫡系人馬也都在考慮，藍營呈現四方角力，應該會蠻激烈的；再加上楊文科出事、民進黨竹北市長鄭朝方躍躍欲試，且中央資源很豐富、民眾黨可能會參與下一次的縣長選舉，拉抬議員選情，到時候藍白票源就會有所重疊，內外情勢都不樂觀。

藍營要角呼籲，國民黨應該要記取教訓，把初選制度辦好，不要再搞黑箱或徵召提名，不然到時候一定會很亂，大家彼此不服，屆時國民黨在新竹縣就不會太好選。至於參選人客籍身分與否的影響，這名要角認為，外來人口都已經快要一半了，所以已經不太影響了。

另有一名新竹藍營人士直言，原本沒有楊郡慈，根本八竿子打不著，這種氛圍很像綠營故意要操作國民黨分裂，誰也不服氣誰。不過，楊文科出事，對楊郡慈的影響很大，此時越是跟楊文科友好的人，民眾對這個人的信任感一定越沒有，更不用說是縣府團隊裡面的人，這是楊的包袱。

藍營人士表示，陳見賢為副縣長，全縣跑行程不會有問題，但林思銘和徐欣瑩跨區跑行程就容易被放大檢視，大家鴨子划水，勤跑地方的意圖不言而喻。林思銘受訪僅說，楊縣長被訴對民進黨政治操作當然比較有利，對國民黨未來推出來選縣長的人影響也很大。國民黨立委徐欣瑩幕僚表示，會繼續努力深耕地方，持續為新竹縣民服務。

國民黨 新竹 楊文科 貪汙

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