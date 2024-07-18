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民進黨台中5人選中執委 派系運作下何文海「要很努力」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
市議員何文海（右二）力挺陳亭妃，也遭正國會除名，何參選中執委，派系運作下「要很努力」。圖／聯合報系資料照片
市議員何文海（右二）力挺陳亭妃，也遭正國會除名，何參選中執委，派系運作下「要很努力」。圖／聯合報系資料照片

民進黨全國黨代表大會，本周日21日登場，將改選中執委、中常委。台中市5人已登記參選中執委，包括新系黃守達，英系陳淑華及挺立委陳亭妃的何文海，另正國會前市議員何明杰及綠色友誼陳明虹。中市仍是正國會與英系合作，派系支持較有出線希望。

台中市5人參選中執委，須獲得至少18席的黨代表票數，一般預料，派系推出參選中執委者，派系配票下應可當選。新系黃守達、英系陳淑華、正國會何明杰及綠色友誼的陳明虹應可順利當選中執委。

議員何文海原屬正國會，因力挺立委陳亭妃遭正國會除名，陳亭妃只能找票源支持己方陣營，何文海要突破重圍，黨內認為「要很努力。」

民進黨全代會要選出30位中執委，再選出10位中常委，黨主席、直轄市長及立院黨團三長是當然中常委，還有一席由縣市長互推。

中常委 正國會 陳亭妃

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