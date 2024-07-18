接見沖繩西原高校行進樂隊 總統賴脫下西裝體驗小鼓

2024總統府音樂會20日登場，總統賴清德今天接見受邀演出的日本沖繩縣立西原高等學校行進樂隊，樂隊並帶來一小段演出，總統說，這是總統府第一次有行進樂隊表演，在還沒有正式演出之前已經寫下另外一項紀錄。總統更脫下西裝體驗小鼓。

賴總統上午在總統府秘書長潘孟安陪同下接見「沖繩縣立西原高等學校行進樂隊」，賴總統致詞時表示，10年前沖繩西原高校行進樂隊曾經到台灣，在嘉義市國際管樂節精彩演出，聽說今年有三分之二的學生沒有出過國，為了參加總統府的音樂會特地辦護照。

賴總統說，非常感謝也非常歡迎大家，西原高校不僅僅在日本、在國際也非常知名，曾經在荷蘭WMC世界音樂大賽拿下冠軍。

賴總統表示，他跟總統府的人員很幸運在正式演出之前就有機會看到精彩的演出，雖然短短的一段但已經夠震撼了，看到了舞蹈也聽到歌聲，並看到了管樂的表演，行進之間也非常精彩，這是總統府第一次有行進樂隊表演，所以在還沒有正式演出之前已經寫下另外一項紀錄。

賴總統指出，這段影片釋出之後，相信一定有更多的人來參加總統府音樂會，想要看到精彩的表演，西原高校行進樂隊的座右銘是「扣人心弦的音樂」以及「感動人心的行進」，各位來到台灣深化台日友誼，未來台灣與日本也將攜手前進譜出動人的樂章，謝謝為台灣帶來滿滿元氣與活力。

賴總統表示，20日晚間的總統府音樂會，他會在觀眾席為所有表演者鼓掌加油，祝福演出成功、圓滿順利，也歡迎大家常常到台灣。

西原高校教務主任新垣成美致詞先用中文跟大家問好並說獲悉到總統府音樂會表演均感到無上光榮，她表示，11月1日將迎來創校50週年的紀念，西原高校行進樂隊成立至今已經有40年的歷史，西原高校行進樂隊也是沖繩之寶，相信這次演出絕對會為台灣帶來許多感動，也深切期盼藉由傑出的表演，台灣與沖繩的厚重情誼更加鞏固，兩國友好關係更上層樓發展。

總統致贈紀念品時指出，這是他親自挑選的禮物，每個人都有一份台灣造型的抱枕，總統表示，希望西原高校行進樂隊這趟到台灣表演，會愛上台灣，把台灣抱在懷裡，抱枕的拉鍊拉開之後可以當頸枕，象徵台灣可以當靠山。

另外，總統也加碼一個禮品，總統說，看完表演後，總統有一段時間再繁忙都不會覺得累，禮物是珍珠奶茶，他很喜歡喝珍珠奶茶，但不知道學生們喜不喜歡喝珍珠奶茶？現場響起熱烈的掌聲，總統說，太好了，有相同的嗜好，希望大家喝得愉快，在台灣的一切都很愉快。