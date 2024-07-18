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鄭文燦、楊文科涉貪案藍挨批雙標 朱立倫：完全不同案子

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
國民黨主席朱立倫（中）表示，楊文科涉貪案與鄭文燦涉貪案是完全不同的案子，楊沒有收賄，爭點在於是行政裁量或圖利建商，相信法院會還楊清白。記者陳敬丰／攝影
國民黨主席朱立倫（中）表示，楊文科涉貪案與鄭文燦涉貪案是完全不同的案子，楊沒有收賄，爭點在於是行政裁量或圖利建商，相信法院會還楊清白。記者陳敬丰／攝影

近日縣市首長涉貪案連環爆，民進黨行政院前副院長、桃園前市長鄭文燦遭押，國民黨新竹縣長楊文科被起訴。綠營批評藍營對2起案子雙重標準，國民黨主席朱立倫今天回應，鄭案與楊案是完全不同的案子，楊沒有收賄，相信法院會還楊清白。

楊文科昨遭檢方依貪汙治罪條例起訴，國民黨表示相信楊的清白。民進黨立院黨團書記長莊瑞雄批，藍營對鄭文燦案指指點點，碰到楊文科就換了標準；立委賴瑞隆認為，民進黨尊重司法調查，廉政會也採取最高標準，反觀國民黨一遇到自家人涉貪，就抹黑為政治追殺，兩黨自我標準高下立判。

「這是完全不同的案子！」朱立倫赴宜蘭出席免費配老花眼鏡活動，被問及此事，強調楊文科案和鄭文燦案的情節完全不同，楊沒有收賄，案情究竟是圖利建商，還是一般行政裁量，相信法院一定會還楊清白。

同樣出席活動的還有宜蘭縣長林姿妙，林涉貪案已進入審理庭，最快9月就會一審宣判，媒體問朱立倫是否有信心，他表示對林姿妙有「百分之百的信心」；林姿妙也說，相信司法會還自己清白。

鄭文燦的子弟兵、民進黨桃園市議員張肇良也因涉犯貪汙治罪條例圖利等罪嫌，昨天遭檢方約談，今天上午聲押。朱立倫說，司法毋枉毋縱，不應該因人設事，或因政治傾向不同，而有不同的立場。

宜蘭縣長林姿妙涉貪案最快9月一審宣判，林相信法院一定會還她清白。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣長林姿妙涉貪案最快9月一審宣判，林相信法院一定會還她清白。記者陳敬丰／攝影

國民黨 朱立倫 楊文科 貪汙 鄭文燦

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