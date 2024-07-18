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北市幼兒園性侵案 婦團籲有嫌疑應立刻停職

中央社／ 台北18日電

台北市某幼兒園園長之子涉嫌性侵女童案受矚目，婦女救援基金會今天呼籲，幼兒園工作人員若涉嫌性侵害、性騷擾孩童就應立即停職，並要求政府建立監督追蹤機制。

台北市某幼兒園園長之子涉性侵6名女童遭起訴，台北地方法院訂8月宣判。監委16日公布幼兒園及涉案教保員的名稱，並立案調查台北市政府有無依法善盡調查及監督的責任。

婦女救援基金會今天針對此案發布聲明指出，不管是研究或實務發現，兒童熟人性侵害案件，加害人藉由與兒童遊戲、教導課業、檢查身體、幫其洗澡、給予糖果食物等各種方式進行，同時使用各種誘騙、威脅恐嚇手段要求兒童不可以說出來，再加上其犯案時通常選擇隱密或難以被發現的空間或被拍攝位置，導致案件爆發時，可能會因為證據不足而難以起訴。

婦援會指出，不起訴或沒被定罪，不代表沒有性侵、性騷擾事件發生，幼童性侵案件一被發現，就應該立即採取嚴格的保護所有措施，以避免有兒童持續受害。

婦援會強調，只要有涉嫌多起兒童相關機構性侵害、性騷擾案件，政府就應該要求該機構停止聘用工作人員，要求不可再進入兒童相關機構任職或義務工作，並建立監督追蹤機制，以避免再進入相同場域犯案，同時也要告知、警示家長留意，共同防堵加害人接觸兒童。

婦援會說，此次案件加害人因為是幼兒園長的孩子，其放縱包庇加害人行為，代表管理有缺失，也應有連帶處罰機制。

婦援會認為，家長或學校在幼兒階段就要教導實體或數位身體界線、身體隱私權概念以及常見手法、因應求助的方法，例如不可以被碰觸被拍穿內褲的地方，如果當下事件發生了，要大聲說「我不要、不可以」，或跑掉、告知家長大人等。

婦援會表示，對於幼兒園事件發生至今仍然持續發生感到遺憾與氣憤，不管是法規或政策、實務面各方面，應該好好檢討省思，以「保護兒童為中心」進行修法、政策改善，不要再有類似令人悲痛的事件再發生。

幼兒園 性侵 狼師

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