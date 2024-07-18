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楊文科案 綠營鄭朝方、曾聖凱趁勢追擊 白票倉恐不缺席

聯合報／ 記者蔡晉宇林銘翰／台北即時報導
竹北市長鄭朝方與賴清德總統關係親近，被視為綠營佈局竹北的重點人物。圖／聯合報系資料照片
竹北市長鄭朝方與賴清德總統關係親近，被視為綠營佈局竹北的重點人物。圖／聯合報系資料照片

新竹縣長楊文科涉貪被起訴，加速了藍營在竹縣接班布局。綠營方面，以竹北市長鄭朝方呼聲最高，新竹縣市向來是第三勢力票倉，若面臨補選情況，恐不會缺席；先前就傳出民眾黨立委黃國昌可能挑戰新竹縣市首長，不過已經被本人駁斥子虛烏有。

鄭朝方深耕新竹縣多年，前後任總統蔡英文、賴清德都對他有不錯評價，2022年以黑馬之姿擊敗國民黨林為洲，當選竹北市長，在地方政治實力越發穩固，今年更拿下民進黨新竹縣黨部主委，被外界視為和賴清德結盟的「信賴」派。

民進黨人士分析，竹北市的選民數占新竹縣總人口數超過3分之1，鄭朝方父親新竹縣前縣長鄭永金，卸任至今仍勤走基層，持續為鄭家累積不少人脈和實力，下次百里侯之爭，鄭朝方絕對是藍營或是民眾黨最強的勁敵。此外，去年代表民進黨參選新竹縣第二選區立委的曾聖凱，學者形象清新外，也已具備選舉經驗，被視為綠營未來在新竹縣布局奇兵。

民眾黨目前在新竹縣市議會，分別擁有2席與1席議員，包括新竹市議員李國璋、宋品瑩及新竹縣議員林碩彥，民眾黨前立委邱臣遠去年參選新北市立委落敗，今年2月1日就任新竹市副市長，被解讀為有意擴大政黨版圖，而新竹縣市也已被民眾黨列為下屆選舉重點區域。

民眾黨人士表示，黃國昌近期積極耕耘新北市，被視為下屆新北市長選舉潛在人選，不過其實早在今年2月，黃國昌就在公開場合透露，許多人建議他參選新竹縣長，尤其民眾黨在新竹縣的政黨與總統得票率都是最高，支持率都有超過30%，代表三分天下的趨勢。

該人士說，近期又傳出民眾黨民調下降，黃國昌可能轉戰2026年新竹縣市首長，黃受訪時回應，這種事情子虛烏有、空穴來風，而且距離選舉時間還這麼久，實在不需要做任何回應，現在最重要的工作，就是在國會把事情做好，不適合談論選舉，除了距離2026年選舉還早，事情也尚未成熟，沒有必要花太多時間討論。

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