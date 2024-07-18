一青妙瘋台灣推台日交流 5度獲選台南親善大使

台日混血作家一青妙的家族故事被搬上舞台，改編成舞台劇「時光の手箱：我的阿爸和卡桑」。為取材原著時她幾乎每月飛台灣1到2次，飛到和機組人員熟識，還獲選台南親善大使。

舞台劇「時光の手箱：我的阿爸和卡桑」改編自一青妙著作，講述父親身為基隆礦業顏家第三代長男，娶回日本平民妻，身份、文化認同和階級差異，成為夫妻共同面對的生命課題。

一青妙在劇中扮演自己，和飾演紀錄片導演的陳家逵從一卡皮箱中挖掘出她父母的回憶，兩人從旁觀者變成當事人，有戲劇性的轉折，今年也是本劇第3度加演。

身為推動台日友好的一份子，一青妙透過製作單位表示：「近年來，我內心『台灣人』的意識越來越強烈，為了扮演台日之間的橋樑，除了作家和演員的身分，我還成為了自行車手，期待未來有各種領域的台日交流。」

一青妙雖是在台灣出生，但直到小學才開始學中文、11歲便移居日本，40歲左右才頻繁造訪台灣，並瘋狂愛上這塊寶島，她回憶：「過去10年，我幾乎每2、3個月就會去台灣一次！」尤其為了寫書來台取材時，幾乎是每月飛台灣1至2次，不但變成航空公司菁英會員，甚至飛到跟機組人員都認識。

一青妙近年5度獲選台南親善大使，問及愛上台南的理由，她表示，小時候70、80年代生活在台灣記憶裡，美好舊台灣風貌在台南仍保留很多。

一青妙形容：「當地人會聚集在小巷裡聊天，有充滿活力的市場，少見高樓大廈，街道雜亂卻有序。台南的城市規模也恰到好處，每次訪問台南，我總是喜歡在街上散步。台南人特別有人情味，這也是我喜歡台南的原因之一。」甚至很多人以為一青妙是台南人或住台南，這個美麗的誤會讓她很開心。

「時光の手箱」9月6日起將於台北、台中、高雄巡迴演出。