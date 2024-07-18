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楊文科遭起訴、自己官司下周宣判 高虹安這樣說

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市長高虹安今天出席竹塹盃電競大賽宣傳記者會，針對楊文科一案表示，尊重楊文科和縣府的回應。記者黃羿馨／攝影
新竹市長高虹安今天出席竹塹盃電競大賽宣傳記者會，針對楊文科一案表示，尊重楊文科和縣府的回應。記者黃羿馨／攝影

新竹縣長楊文科因豐邑建設釀竹北天坑案，昨遭新竹地檢署以圖利罪嫌起訴，新竹市長高虹安的立法院助理費官司也將於7月24日宣判。高虹安今天出席竹塹盃電競大賽宣傳記者會，針對楊文科一案表示，尊重楊文科和縣府的回應，對司法來說都是希望毋枉毋縱。

關於楊文科昨被新竹地檢署起訴，高虹安說，尊重新竹縣政府還有楊文科的回應，當然對於司法來說，都是希望毋枉毋縱，如果有相關的證據，相信會在司法程序跟法官說清楚，這部分就尊重新竹縣政府的相關回應。

媒體問及高虹安助理費官司一審即將宣判，是否有做好準備？高虹安聽到問題先是疑惑說：「做好準備？沒有。」接著回答，她目前市政活動還有行程，都是如常進行，活動和行程才是她身為一個市長最重要的事情。

高虹安強調，最近有很多不實的謠言，包括她會辭職、投入補選，或者是會交棒給誰，她認為這都是空穴來風的謠言，對她來說，她不想去回應這些類似特定人士、為了不知道是個人的發展，或是自己的職涯想法規畫，去放話的消息。

高虹安表示，對她來說，市府團隊都非常清楚，她在這段期間，市政都是如常照舊的，她唯一現在最大的「頭家」、最大的老闆就是新竹市民朋友，因為是他們投票支持，選她出來擔任市長，因此她一定會把市長職務做好，這是她現在最重要的工作。

媒體問道，是否會有點擔心下禮拜的宣判結果？高虹安說，剛也回答過，其實所有的市政行程跟活動，都是如常的進行，所以這部分就是繼續把市政做好，這是最重要的事情。

楊文科 高虹安

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