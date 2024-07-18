快訊

調升基本工資、時薪失靈？台灣產出比日韓高但薪資超低…原因讓人心寒

頂大擬要求升等論文須國際合作 連愛因斯坦都難達標？

陳亭妃遭正國會切割 台南市長是否「信賴」仍有變數

川普要討保護費 共和黨議員保證：選後依舊堅定挺台

中央社／ 密爾瓦基17日專電

共和黨總統候選人川普指台灣應向美國付保護費。同黨議員說，台灣在自衛上發揮重要作用，是美國軍售最大買主之一，也是美國希望所有盟友去做的完美典範；不懷疑川普政府將繼續堅定支持台灣。

川普（Donald Trump）在近日刊出的「彭博商業周刊」專訪中談到美國經濟與台灣等議題，指台灣搶走晶片生意，若要保衛半個地球外的島嶼，存在實際困難度，希望台灣向美國支付捍衛的費用（pay us fordefense）等看法。

聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾（MichaelMcCaul）晚間以書面回覆中央社提問時表示：「川普總統認為美國盟友應該在自我防衛中發揮重要作用，這是正確的。台灣是我們希望所有盟友去做的完美典範。他們一直是美國國防武器的最大買家之一。」

麥考爾提到軍售延宕的議題，指出「在與國防工業合作，以按時交付台灣訂單在內的已付款訂單方面，這屆政府進展緩慢。在有兩場熱戰和一個熱區的情況下，我們需要一位能採取必要措施，使我們的國防工業基礎走上正軌，以因應當前威脅的總統」。

共和黨聯邦眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）則說，身為「國會台灣連線」共同主席，「我可以證明美國國會堅定支持我們的民主盟友及夥伴台灣」，台灣在維護印太區域和平及對抗中國共產黨有害的影響方面，發揮重要作用。

狄亞士巴拉特身兼眾議院「國務院、外交業務及相關計畫小組委員會」（State, Foreign Operations, andRelated Programs Subcommittee）主席，與其他議員一起提出一系列涉台的國家安全補充法案。

他說，這些法案今年早些時候簽署成法，內容包括為台灣及印太夥伴提供20億美元（約新台幣650億元）的外國軍事融資（Foreign Military Financing，FMF），以強化防禦能力、促進區域穩定並支持美國國家安全利益。

狄亞士巴拉特表示，委員會擬定2024會計年度的資金法案，今年也簽署成法，其中包括為台灣提供3億美元的FMF資金。此外，眾議院通過2025會計年度的立法，要求向台灣額外提供5億美元的FMF資金，強化台灣在台海的嚇阻力。

他與麥考爾一樣提到幾十年來，台灣一直是美國國防裝備的最大買家之一。這些裝備都是由台灣自費，支持美國企業及就業機會。

「美國持續堅定支持台灣人民，我不懷疑在川普政府下這種支持將繼續。」

國防 川普 美國

延伸閱讀

拜登、川普相繼釋出利空 台股開盤破月線一度重挫621點

川普前國安顧問：台灣應增加國防支出 展現防衛意志

川普直言台灣搶走晶片生意 台積電ADR跌逾5%

華爾街日報：台灣不只半導體 攸關美國太平洋盟邦體系

相關新聞

楊文科案 綠營鄭朝方、曾聖凱趁勢追擊 白票倉恐不缺席

新竹縣長楊文科涉貪被起訴，加速了藍營在竹縣接班布局。綠營方面，以竹北市長鄭朝方呼聲最高，新竹縣市向來是第三勢力票倉，若面...

寄2萬份查詢單沒收罷免？基隆巿選委會：不能也從未公布數量

基隆市選委會正在查對罷免基隆市長謝國樑連署人名冊，發動罷免的「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉，指接獲「相關消息」，選委會...

楊文科遭起訴、自己官司下周宣判 高虹安這樣說

新竹縣長楊文科因豐邑建設釀竹北天坑案，昨遭新竹地檢署以圖利罪嫌起訴，新竹市長高虹安的立法院助理費官司也將於7月24日宣判...

宏福掏空案遭判刑6年定讞 市議員陳政忠：深感遺憾

北市議員陳政忠涉嫌操縱宏福建設股票，陸續掏空公司資產，案件歷經4度發回更審，最高法院昨依違反證券交易法2罪各判4年、2年...

王世堅點名參選台北市長 吳思瑤：幹事長不一定幹市長

民進黨立委王世堅昨天接受廣播節目專訪表態，自己不會角逐2026台北市長選舉，並點名民進黨立委吳思瑤、莊瑞雄及前立委高嘉瑜...

國民黨金門黨部辦全國宣講 陳玉珍疾呼查弊案護民主

國民黨金門縣黨部今天上午在金城鎮東門代天府前廣場辦國會改革全國同步宣講活動，由縣黨部主委吳興邦號召立委陳玉珍、議員許玉昭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。