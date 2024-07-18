川普要討保護費 共和黨議員保證：選後依舊堅定挺台

共和黨總統候選人川普指台灣應向美國付保護費。同黨議員說，台灣在自衛上發揮重要作用，是美國軍售最大買主之一，也是美國希望所有盟友去做的完美典範；不懷疑川普政府將繼續堅定支持台灣。

川普（Donald Trump）在近日刊出的「彭博商業周刊」專訪中談到美國經濟與台灣等議題，指台灣搶走晶片生意，若要保衛半個地球外的島嶼，存在實際困難度，希望台灣向美國支付捍衛的費用（pay us fordefense）等看法。

聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾（MichaelMcCaul）晚間以書面回覆中央社提問時表示：「川普總統認為美國盟友應該在自我防衛中發揮重要作用，這是正確的。台灣是我們希望所有盟友去做的完美典範。他們一直是美國國防武器的最大買家之一。」

麥考爾提到軍售延宕的議題，指出「在與國防工業合作，以按時交付台灣訂單在內的已付款訂單方面，這屆政府進展緩慢。在有兩場熱戰和一個熱區的情況下，我們需要一位能採取必要措施，使我們的國防工業基礎走上正軌，以因應當前威脅的總統」。

共和黨聯邦眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）則說，身為「國會台灣連線」共同主席，「我可以證明美國國會堅定支持我們的民主盟友及夥伴台灣」，台灣在維護印太區域和平及對抗中國共產黨有害的影響方面，發揮重要作用。

狄亞士巴拉特身兼眾議院「國務院、外交業務及相關計畫小組委員會」（State, Foreign Operations, andRelated Programs Subcommittee）主席，與其他議員一起提出一系列涉台的國家安全補充法案。

他說，這些法案今年早些時候簽署成法，內容包括為台灣及印太夥伴提供20億美元（約新台幣650億元）的外國軍事融資（Foreign Military Financing，FMF），以強化防禦能力、促進區域穩定並支持美國國家安全利益。

狄亞士巴拉特表示，委員會擬定2024會計年度的資金法案，今年也簽署成法，其中包括為台灣提供3億美元的FMF資金。此外，眾議院通過2025會計年度的立法，要求向台灣額外提供5億美元的FMF資金，強化台灣在台海的嚇阻力。

他與麥考爾一樣提到幾十年來，台灣一直是美國國防裝備的最大買家之一。這些裝備都是由台灣自費，支持美國企業及就業機會。

「美國持續堅定支持台灣人民，我不懷疑在川普政府下這種支持將繼續。」