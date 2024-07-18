金融時報：台灣擬修資恐防制法 遏制石油猖獗走私北韓

英國金融時報（FT）報導，台灣正準備強化資恐防制法，以打擊多年來破壞國際間對北韓制裁的猖獗石油走私行為。

報導引述根據政府官員和檢察官報導，即將在本月公布的資恐防制法修正草案，將規定凡是跟受聯合國制裁國家的個人或法人進行任何交易，以及在該國領土內的任何交易，將視為犯罪行為。

據報導，根據現行法律，只有直接向受制裁的個人或公司銷售才視為非法。

法務部長次長黃謀信接受金融時報訪問表示，台灣近年來不斷發生石油由台灣轉運北韓的情事，可見現行法律不夠周延，犯罪行為定義過於狹窄，將設法填補這些漏洞。

台灣向來標榜自己是和支持法治為基礎的國際秩序和反對專制的民主陣營理念一致的一員。但根據外國官員和分析家的說法，自聯合國2017年對北韓實施禁運以來，運往北韓的石油竟絕大部分來自台灣，這一紀錄和上述形象不符。據外國官方估計，這幾年來規避制裁仍運往北韓的石油，由台灣港口出口占逾90%。