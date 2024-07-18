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監院調查稱台電虧損因燃料成本漲 王鴻薇轟：根本卸責

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台電。圖／聯合報系資料照片
台電。圖／聯合報系資料照片

台電鉅額虧損，監察院發函經濟部要求改正，但幫台電解釋稱，台灣能源8成為火力發電，97.3%發電燃料仰賴進口，因俄烏戰爭影響，導致國際燃料價格飆升。國民黨立委王鴻薇今日表示，監察院根本是避重就輕，幫台電卸責，甚至是要護航前總統蔡英文的非核家園政策。

台電公司2022年度鉅額虧損2265億元，監察委員賴振昌、田秋堇調查後稱，台電虧損主因為台灣能源有8成為火力發電，97.3%發電燃料仰賴進口，因俄烏戰爭影響，國際燃料價格飆升，致2022年度發購電燃料成本大增為6166億元，是2021年的兩倍以上。但台電遲未實施標準成本制，未能有效向社會大眾反映供電成本及鉅額虧損主因，實有怠失，監察院財政及經濟委員會審議通過，函請台電及經濟部確實檢討改善並妥慎研謀有效配套方案。

王鴻薇說，台電發生鉅額虧損，雖然監院發函台電要求改正，但監察院調查報告根本是避重就輕，且有幫台電卸責之嫌。監察院的說法是，因為台電用了太多火力發電，高達8成，所以造成虧損，虧損來源是因俄烏戰爭，造成全世界能源價格大幅提高，才造成台電虧損；監察院根本也沒有提到台電應要改正錯誤能源政策，辯解綠能不是造成台電虧損的主因。

王鴻薇批，監院這樣的說法只是在幫台電掩飾，希望監院要調查、指正，應該指正出真正原因，而不是幫台電辯解，甚至根本是要護航蔡英文的非核家園政策。

台電大虧未向社會清楚說明，監委函請檢討改進。圖／聯合報系資料照片
台電大虧未向社會清楚說明，監委函請檢討改進。圖／聯合報系資料照片

俄烏戰爭 台電 監察院

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