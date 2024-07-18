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WTO中國貿易政策檢討會 台灣代表提5點批中

中央社／ 布魯塞爾17日專電

在世界貿易組織（WTO）今天舉行的中國貿易政策檢討會中，台灣代表羅昌發提出5點批評中國對台灣農產品採片面貿易限制措施等違法及不當行為，呼籲中方改善結構性問題、與台灣雙邊諮商解決爭議。

駐WTO代表羅昌發首先指出，中國為政治目的，不依科學證據而以SPS理由片面限制台灣鳳梨及芒果等出口到中國市場。SPS為WTO架構下完成的食品安全檢驗與動植物防疫檢疫 （sanitary and phytosanitary）協定。

其次，中國要求食品業者登記，缺乏透明性及可預測性；台灣業者迄今僅33%通過中國審查，且未被告知原因；此外中國要求食品業者註冊的法律基礎亦有疑義。

第三是中國片面對台實施貿易壁壘調查，所進行的調查程序不具合理性，且對台灣有差別待遇情形，更未提供諮商機會。羅昌發指責中國所採程序不符合WTO規範，因此其對台灣採行的報復措施亦無正當性。

再者，中國實施鉅額補貼，且其國營企業亦涉及其中，均欠缺透明性，並造成生產、貿易及市場扭曲，也損害台灣的太陽能及鋼鐵等產業、損及全球經濟及產業鏈。此亦為許多世貿組織會員共同的關切。

羅昌發在會中表示，台灣鼓勵中方改善其結構性問題，包括避免採行扭曲性的補貼、以國營事業介入市場，籲其遵守WTO的透明化規定。

他並提出，台灣期待中國就雙方有關台灣農業出口、食品生產業者註冊及所謂貿易壁壘調查等涉及WTO的議題，以雙邊諮商解決爭議。台灣也呼應部分會員所提，希望中國尊重其他會員充分參與WTO運作的權利。

根據WTO貿易政策檢討（TPR）機制，全球貿易量前5大會員國需每2年進行一次檢討，17日是中國這一輪的第一場檢討會議，在中國提出報告後開放各會員國評論，19日則由中國回應評論，其他會員國還可再發表評論。

中國方面是由商務部副部長李飛、駐WTO代表李成鋼率團出席這場檢討會議。

WTO 兩岸關係 食品安全 鳳梨

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