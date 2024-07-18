川普盼台灣付保護費 國務院：台灣向來自費加強防衛

美國國務院發言人米勒今天說，台灣一直是自費加強自我防衛，對區域安全及美國經濟都很重要。美國近來通過補充法案援助台灣，但數十年來美國提供的安全合作，都是台灣購買，不是美國做慈善。

共和黨總統參選人川普6月下旬接受「彭博商業周刊」（Bloomberg Businessweek）訪問。根據近日出刊的報導，川普說，他認為要保衛半個地球外的台灣，存在實際困難度，且他希望台灣向美國支付保護費。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）今天在記者會被問到相關問題時說，對於選戰言論，他必須謹慎拿捏。但他要指出，台灣一直用自費加強自我防衛。台灣從美國購買價值數十億美元的軍備，支持了美國的製造業、工業和技術。

米勒說，台灣向美國採購軍備，不僅攸關區域安全，對美國的經濟也很重要。近來美國通過補充法案，讓美國以武器庫存援助台灣，這是新作法。但如果看過去幾十年來美國提供台灣的安全合作，都是台灣向美國購買，不是美國做慈善。

他說，兩岸和平與穩定對美國、全球經濟都至關重要，任何導致台海不穩定的因素都有可能損害美國、全球經濟，這就是為什麼這些問題如此重要的原因。

記者問到為何近來會軍援台灣，米勒說，這反應美國對台灣的長期承諾。美國一直在評估提供台灣必要的防禦武器，讓台灣維持足夠的自我防衛能力，評估後也認為對台灣提供外國軍事融資（FMF）是合適的。

駐美代表處表示，美國對台灣的支持一直屬於跨黨派，最近共和黨在威士康辛州密爾瓦基市召開全國黨代表大會，「期間我們也聽到多位國會及前行政部門友人堅定支持台灣及必須嚇阻中國進犯台灣的聲音」。

代表處指出，對各界意見均表達尊重，將持續與各界保持溝通，使各界都瞭解台灣願意負擔自我防衛責任的決心。