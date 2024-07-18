【專家之眼】看經濟學人的統戰數據 反統戰不如停抹紅

面對中共各種統戰及輿論戰法，政府應了解自身資源相對微少，首要評估對台具威脅性的手段加以反制，並團結自身力量以立於不敗之地。畢竟統戰與輿論戰都在直指人心，如果台灣自身能團結，那反過來就是兩戰的失敗了。最新《經濟學人》關於統戰的報導，希望可以為最近系列抹紅暫時畫下休止符。因為由此可知，中共統戰手段雖有變化，卻並未升高對台威脅程度，反而是其他管道出現的抹紅伎倆，正在為分裂台灣，也就是輿論戰製造空間。

該報導以一些個案與對台年輕人國家認同的民意調查，及赴陸工作的數字為例指出，中共利用統戰夏令營吸引台年輕人，希望藉此培養他們對中華民族的認同感，但隨著對岸經濟放緩、國安法規緊縮等因素，統戰成效似乎不彰。

此報導至少有兩個值得反思之處。首先，雖然中共統戰對台年輕人迭創新招，包括2014年三中一青與2017年一代一線，吸引力仍屬有限。報導指出民調台灣35歲以下的成年人，有超過80%認為自己是台灣人而非中國人；20多歲的民眾中，有超過90%認為台灣和中國是兩個不同國家，而他們對於在對岸工作、求學或投資的興趣正在大幅減弱，從2019年的33%降到2022年的3%；當前實際赴陸就學工作人數，也呈現類似趨勢。

其次，這些統計數字是民進黨政府的功勞嗎？恐怕未必。赴對岸工作求學的數字不應與認同放一起評量統戰效果，畢竟前者參雜了更多利益考量。隨著供應鏈轉移與經濟前景效應，人數減少早有趨勢。而把群體放大、時間拉長來看認同議題，上述論點也不稀奇。中共對台統戰是陽謀，兩岸自從開放探親觀光以來，交流逐步擴大，以現在人員往來數量對比疫情前，只能說是小巫見大巫。這麼多年的交流過程中，中共隨時調整對台統戰策略，方式或許有變，目的始終如一。

但兩岸交流長期呈現經濟社會熱絡，政治背離趨勢。以1992年迄今，政大選研中心每年做的台灣人/中國人認同趨勢分布來看，就算在對岸經濟蓬勃發展、新國安法規尚未制定時，台人的中國人認同也是低迷不振的；再細看一路探底的中國認同數據，近年來微幅上升時間是2005年增加1%、2009、2011、2013年，各增加0.2%、2017年增加0.3%、2021年增加0.2%。呈現這麼瑣碎的資料，只是想說，換黨執政對認同的影響力極小，扁政府時期反倒是近三任總統裡升幅最高的時段。

當然我們可能需要更細緻的數字分析或考慮抽樣誤差，但至少從大勢來看，形成《經濟學人》報導的數字絕非三個政府裡哪個有特別厲害招數，而只是長期過程，但綠營政府卻是表現出推動最多反制政策、並且還順便抹紅對手製造分裂的當家人。

且看綠營最近反統戰作為。上月民進黨中國事務部舉行「中國對台介選與統戰滲透」座談會，稱中國藉由媽祖宮廟、里長等對地方統戰，更確實達到影響民眾投票行為的介選效果，以最淺顯的數據來概括，就是「1間廟約影響925票」，與會者並稱「看似沒有很多，但累積起來就能在選舉中發揮關鍵影響」。

內政部再接力呼應：中國宗教隸屬統戰部轄下，根本沒有真正的宗教自由及宗教人權。並提醒台灣人民赴中國宗教交流應注意自身安全。

匿名國安人士則放話：中國近期積極鎖定台灣青年首來族，參訪活動夾帶「紅色景點」，輸出統戰資訊；國安單位並提醒，考量中國內部風險日增，各國也紛紛提高前往中國的旅遊警示，歐美留學生赴中比例更是創歷史新低。

16日陸委會官員又說，如果把所有國人組團赴陸的限制都解除，它的訊號是告訴國人說去大陸旅遊是安心的，這會誤導國人，可能讓國人失去警覺赴陸旅遊風險云云。

以上政府作為對照趨勢分析，人民應該好奇：為何民進黨忙了半天，跟馬政府表現差距不大？馬同時還能搞個ECFA，綠營生出了什麼？政府口稱擔心政策可能會誤導國人，但有沒案例證明？或許最好的答案在綠營自身：ECFA之前被稱是糖衣毒藥，執政後又希望不要斷。這段歷史暗示綠營最好別這麼忙，他們應該不願提。

而上述說法固有所本，但也有武斷片面之嫌。本月中共國家移民管理局公布今上半年數據，各口岸入境外國人1463.5萬人次，同比增長152.7%。這代表了另一種聲音。就算懲獨法令公布，對台影響不同其他國家，站在法不責眾與統戰邏輯，升斗小民受影響的機率也極低。此事等旅行團開放，台人赴陸機會更多後，就能不用只聽官方說法，隨時可從親朋好友經驗得證。

還應關切的，是朝野政黨在參與創造上述趨勢前提下，對兩岸交流推出不同策略。在野黨主張兩岸應增進了解，就算不為尋找更多發展機會，最低程度也可避免誤判。政黨為求執政，不會違逆民意，因此交流策略應無涉道德批判，只有能不能執行問題。

但綠營及側翼不討論交流可行方法，卻似急於抹紅。「1間廟約影響925票」數據，恐是由台人投票給藍營政治人物計算而來？如果確實如此，該推論疑把特定政治人物當成中共代理人，若真有證據，那應該是國安法與反滲透法鎖定對象；綠營捨司法調查不為，卻把不同意見者與因各種理由支持的社會力一舉抹紅，讓人憂慮這恐怕是在內部製造敵人。而被抹的人會想跟潑髒水的人團結嗎？

執政黨看似認真反統戰，實際執行的，卻是在分裂台灣。這到底是在配合中共，還是愛台灣，甚或只愛黨？恐怕連他們自己都分不清了。