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民進黨中常會 賴主席謝黨團「團結作戰」
立法院第一會期前天結束，民進黨主席賴清德昨在中常會表示，感謝立法院黨團不畏困難、團結作戰，守護憲政，為國家發展持續努力，通過多項攸關民眾權益的立法。立法院長韓國瑜昨也在臉書發表感言，本會期共通過五十五個議案，是相當不錯成績單，體現中華民國民主的可貴力量。
賴清德指出，這會期通過的法案包含維護更多病人的權益、促進再生醫療產業的發展「再生醫療法」和「再生醫療製劑條例」；為海洋及環境永續跨出歷史性一步的「海洋保育法」；保障行人路權的「行人交通安全設施條例」。「兒童及少年性剝削防制條例」、「打詐新四法」，也完成修法，社會發展和國家進步的重要議題，未來，也需要朝野共同來努力。
韓國瑜說，本屆三黨不過半，又幾乎有一半是新進立委，難免碰撞磨合，但在關鍵時刻卻也看得到團結合作、溫暖的一面，議事圓滿落幕，謝謝所有好朋友支持與陪伴，「第一會期，下課」。
針對國民黨跟民眾黨聯手通過要求解除組團赴中國觀光限制、邀請總統賴清德赴立法院國情報告等決議，行政院長卓榮泰昨偕副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫等人出席媒體茶敘，他指出，盼立委了解，對於國人的人身安全，必須要能負得起責任，也強烈呼籲國人，赴陸工作或旅遊務必小心。
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