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新聞幕後／冰山一角？台綠人事案扯出民進黨派系鬥爭

聯合報／ 記者林銘翰陳儷方／台北報導
民眾黨立委黃國昌質疑台鹽綠能酬庸綠油油。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委黃國昌質疑台鹽綠能酬庸綠油油。圖／聯合報系資料照片

台鹽子公司「台鹽綠能」下周就有例行董事會，昨天無預警召開臨時董事會，突如其來的人事調整彷彿「一刻都不能等」。由於上月民眾黨立委黃國昌才質疑台鹽綠能弊案，並指吳博鑫原是力暘旗下承包商的小包商；近來力暘集團總裁古盛煇因光電弊案遭起訴，案情持續延燒，此時解職背後原因也耐人尋味。

為了推動能源轉型，台鹽設立子公司台鹽綠能，民進黨前中執委陳啟昱、內政部前政務次長吳容輝擔任董事長。而經濟部是台鹽最大股東，台綠是台鹽的子公司，經濟部對台鹽及台綠均具有控制權，兩家公司一年多來卻摩擦不斷。

黃國昌上月質疑台鹽綠能酬庸綠油油，陳啟昱引進的鴻暉國際、承暘光電、瀧鋌水泥更都曾參與義竹案場弊端；去年五月，陳琬惠也曾質詢當時的經濟部長王美花，義竹案場涉及利益輸送。經濟部將資料移送檢方，司法卻還未有進展。

吳博鑫被質疑擔任總經理後引進英系人馬，由民進黨新竹縣前議員、新竹小英之友會總會長陳文宏的兄長陳文龍出任特助，主導台鹽綠能的會議，吳還把台鹽綠能的標案，發包給同為力暘體系的陳建瑋。

黃國昌昨受訪表示，台鹽綠能當初會用根本不懂綠能的吳博鑫擔任總經理，正是陳文宏、古盛煇主導，以致去年台鹽綠能嚴重虧損二點五億，今年第一季繼續大虧，並呼籲經濟部和台鹽徹查政商關係。

一起人事案牽出民進黨派系鬥爭與綠能弊案，恐怕只是冰山一角。

民進黨 黃國昌

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