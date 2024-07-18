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台綠總座吳博鑫突被拔官 基層憂恐阻礙綠能弊案調查

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
台鹽綠能昨召開臨時董事會，解任總經理吳博鑫的職務。照片／業者提供
台鹽綠能昨召開臨時董事會，解任總經理吳博鑫的職務。照片／業者提供

台鹽子公司「台鹽綠能（台綠）」昨天下午召開臨時董事會，解任總經理吳博鑫的職務，改由原董事長室主任林昇慧接任副總經理職務，並代理總經理。據了解，台鹽綠能例行董事會原定下周召開，但台鹽實業昨天上午臨時發出公文，要求下午立刻召開臨時董事會，以「業務需要」為由撤換台綠總座。

吳博鑫受訪證實，他是昨天上午十一時收到台鹽公司要任命新任台綠總經理的通知，才知道自己要被解任，原本下午安排的外部會議全部臨時喊停，下午一時董事會結束後立即交接。

台綠下周就有例行董事會，此時人事調整讓台綠內部員工議論紛紛，懷疑可能與近期綠能光電弊案頻傳有關。另也傳出是吳博鑫曾被立委黃國昌貼上英系標籤。

經濟部對此表示，吳博鑫被解任案是應台綠董事長吳國卿要求，在取得台鹽的同意後，才召開臨時董事會，解任吳博鑫總座職務，改派林昇慧任副總並代理總經理；至於吳博鑫被解任，是因為台綠將來會精簡經營內容，不需要吳博鑫的工程專業，但需借重林昇慧的專業，來處理與台泥嘉謙綠能的義竹案場仲裁案。

由於檢調正在調查台鹽綠能弊案，涉及人員包括台鹽前董事長陳啟昱、台綠前總經理蘇坤煌等人，台綠基層擔心新人事會對內部調查造成阻力，因為吳博鑫正在調查蘇坤煌所簽的各項商業合約，並對蘇及相關台綠前員工等人提出背信詐欺告訴。

至於前立委陳琬惠去年質詢陳啟昱等人利益輸送，經濟部也展開調查，且確實發現陳啟昱與蘇坤煌的作為，可能損及台鹽及台綠的權利，已陸續移送資料給檢調。經濟部表示，相關案情都繼續由檢調偵辦中，不會受到台綠人事異動的影響。

經濟部表示，有意縮減台綠業務內容，主要是因為台綠虧損連連，認為既然沒有能力承作大型太陽光電發電系統ＥＰＣ統包工程，就不要做，希望轉向承做小而美的案件。

吳博鑫說，從去年開始就積極與各方再生能源投資業者洽談合作事宜，只要其中一個案子通過，就有機會讓台綠轉虧為盈，但這些案子都卡在董事會遲遲不敢做決定，拖延了台綠轉虧為盈的速度。

再生能源 弊案 陳啟昱 陳琬惠 黃國昌

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