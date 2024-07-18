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外館爭議頻傳…外長指示 公務車規範納入配偶

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照片
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照片

近來外館爭議頻傳，涉外人士透露，除了改革外館採購規範，外交部長林佳龍進一步指示部內研擬新版公務車使用管理措施，納入配偶規範；新規範將給予外交人員配偶合理使用公務車依據，搭配稽核、抽查、列入考評等規定，強化公務車使用管理。

我駐美代表俞大㵢日前遭媒體爆料濫花公帑，同時也被爆料不當使用公務車。據了解，林佳龍也將對此提出新規範，納入「配偶規範」。有知情人士表示，林佳龍考量館長及館員配偶實務上有相當程度投入外交工作，認為應給予合理使用彈性，但為了防範濫用，應加強稽查和管理措施。

根據新的「配偶規範」，外交部將針對「館長及館員配偶使用座車」明定合理使用範圍，若館長、館員配偶有「接待外賓、出席僑務活動及協助接待國內訪團」等外交工作實務需要，得由館長調派，合理使用公務車。

涉外人士指出，目前僅規定館長座車需「每日記錄行車情況備查」、「公務車派車單由館長核定並記錄使用情況」、「每季填報公務車油料及里程數」，審查較為寬鬆，亦無例行性、隨機性的防弊檢查。經林佳龍指示研議後，新公務車使用規範除加強「內控機制」並提高審查密度外，還將針對行車紀錄、派車單及油料里程等現有使用規範新增「實地稽核」及「書面抽查」等檢查方法，並將外館公務車管理效「列入考評」，使其成為年度總務工作考評重要參考。

俞大㵢 林佳龍 配偶

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