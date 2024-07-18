新聞眼／政治凌駕外交專業 考驗台美關係

民進黨副秘書長楊懿珊內定接任駐美副代表，在駐美代表俞大㵢陷入挪用公款風波之際，這項人事任命若成真，不無「監軍」意味；而賴清德總統啟用楊懿珊，雖是拔擢青壯世代外交人才，但背後也隱含培養美事務嫡系人馬用意，只不過當政治任命凌駕外交專業，除外交文官體制可能反彈，未來對美關係的成效也有待考驗。

楊懿珊畢業於澳洲國家大學、取得英國倫敦大學皇家哈洛威學院國際關係碩士，是綠營資深政治與政策幕僚，屬於外交部長林佳龍人馬，賴清德去年擔任民進黨主席後，楊被延攬為副秘書長，今年初民進黨前秘書長許立明離職，楊更被賴指派為代理秘書長；而賴清德就職總統後，繼續任用楊懿珊擔任黨副秘書長，負責督導國際外交事務。

對美關係是我國外交事務的重中之重，俞大㵢近期遭爆料挪用公款，政壇有傳聞是賴清德想用「自己人」的前奏；然而，從俞大㵢事件雷聲大雨點小的發展觀察，縱然賴清德想用自己人，但是賴的自己人不一定能獲美方信任與接受。今年適逢美國大選年，俞大㵢職務短期內不會異動，等待美選結束產生新總統後，才有可能視情勢發展，重新考量駐美代表人事布局。

楊懿珊此時內定出任駐美副代表，並非外交體系出身卻獲拔擢任用，除了代表她獲得賴清德與林佳龍信任賞識，出任這項新職，賴清德想藉此培養嫡系外交人才的用意不在話下，此外也不無近身「密切觀察」俞大㵢的意味。

不過，外交向來具有高度專業性，楊懿珊的學經歷雖涉足外交事務，但並未受過專業外交官的養成訓練。這項「政治任命」若確定，將如同當初蔡政府破格任用「口譯哥」趙怡翔擔任駐美代表處政治組長，招致破壞外交文官體系的質疑批評；更值得注意的是，華府是否認同賴清德這項人事布局，楊是否能獲得美方信任，也攸關未來台美關係的發展。