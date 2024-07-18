楊懿珊內定駐美副代表 藍疑監軍

賴政府外交人士新布局，傳出民進黨副秘書長楊懿珊內定接任駐美副代表，由於楊懿珊並非外交系統出身，前駐紐西蘭大使介文汲昨批評「只要效忠賴清德就好了！」只要民進黨喜歡，「派個西瓜去也可以」。對於外界質疑，楊懿珊昨出席民進黨活動時僅回應，謝謝。

外交部對楊懿珊的人事傳聞僅表示，現階段沒資訊，也沒有評論。

楊懿珊是外交部長林佳龍核心幕僚，在民進黨主席賴清德任內擔任副秘書長，期間擔任五個月的代理秘書長，深獲信任。民進黨昨天宣布將舉辦「二○二四民進黨外交培力營」，由楊懿珊率團，帶領來自立法院、議會、ＮＧＯ的青年政治工作者前往華府。

賴清德在培力營致詞時表示，他高度重視國際事務的青年培力工作，也不斷鼓勵黨透過舉辦及參加各項國際活動來達成三項任務，第一、拓展政黨外交；第二、提升國際視野；第三、培力國際人才。這次中央黨部二○二四年外交培力營，就是實現這三項任務的最佳實踐。

不過，這項人事案引發爭議。介文汲指出，民進黨政府從蔡英文開始就已經打破所有外交系統的規矩和慣例，但外交工作有一定行規，要讓駐在國信得過，傳遞訊息要精準、要能嚴守祕密，對字裡行間的弦外之音也要能聽得懂，職業外交官有特別的溝通交往方式，要長期待過圈子裡才會清楚，若沒這方面歷練，可能連公文、電報都不會看，反而成為整個體系的負擔。

介文汲擔憂以楊懿珊的背景，恐怕無法獲美方信任。他強調，如果不信任外交官，只想派去外館監軍，對外交體系只是打擊沒有幫助。

國民黨立委王鴻薇則質疑，英系和賴系大戰已從鄭文燦事件延伸到外交體系，賴清德想找一個監軍，分散蕭美琴的力量，於是民進黨「把黨工變副代表」，等於是踐踏所有外交人才，任用私人莫此為甚。

立院外交及國防委員會召委馬文君表示，美國前總統、共和黨總統候選人川普當選機率高，台美關係或未來發展，要增加非常多的付出，應以台美發展或台灣利益做為出發點，才有辦法讓台灣更好。

另一方面，國安會秘書長吳釗燮的另一位心腹大將，也是前第一夫人吳淑珍好友羅太太的女婿吳智賢近期也從華府調回台北，八月起將調往蕭美琴副總統辦公室任職，吳智賢雖是外交特考出身，但升遷迅速還是曾引發議論。王鴻薇質疑，吳釗燮在外交體系的勢力非常龐大，若仍主導相關人事，是否是凌駕了現任外長林佳龍？