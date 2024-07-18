新聞眼／賴清德有公平機制？ 牽動台南綠營分合

台南號稱綠到出汁，民進黨在台南執政30餘年，下屆市長選舉誰能扛綠旗參選，幾乎就能穩操勝算，綠營內部烽火早已點燃，過半在地民代表態挺賴清德總統的子弟兵、立委林俊憲，備戰多屆市長選舉的立委陳亭妃則頻頻展現基層實力，誰能出線，關鍵在於身兼黨主席的賴清德態度，要初選或徵召？攸關綠營分裂或整合。

林俊憲高中到大學都是名校畢業、又曾留美，多次大選擔任重責，被認為是謀略型政治人物，加上是賴清德子弟兵，新系鋪路動作頻頻，黨內早認定賴屬意林參選下屆市長，但林相對低調，鮮少正面談論，昨才以「競選台南市長起手式」座談會首度表態。外界解讀，林自知直接徵召機率低，要為初選民調做好準備。

陳亭妃是台南最資深區域立委，勤於服務出名，有前總統蔡英文、立法院前院長游錫堃相助，加上議員郭信良任議長時政壇人脈，累積實力。不過，隨蔡英文、游錫堃卸任，陳要力拚中常委遭正國會除名，加上鄭文燦遭押，黨內寒蟬效應，讓陳有逆風前行之感。

綠營台南下屆市長之爭，若透過全民調初選，林俊憲有議長邱莉莉、副議長林志展等過半在地黨籍議員相挺，陳亭妃有胞妹議員陳怡珍、郭信良鞏固基層動能，她也與國民黨陣營相對友好，能獲支持的廣度、深度，兩人還難分上下。

回顧蔡英文擔任黨主席，2022年九合一選舉沒收黨內初選，當時選後賴清德意有所指說「2024立委一定會有公平機制」，言猶在耳，現在賴總統一樣兼任黨主席，近期民進黨新系形勢比人強，也難怪台南兩強激戰，地方傳言初選將改徵召或憂慮初選民調遭蓄意操作，一旦缺乏公平機制，賴的本命區產生極大反彈、陷於分裂，會讓賴清德施政最大後援，一夕變後患。