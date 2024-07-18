選南市長綠開打 林俊憲vs.陳亭妃

民進黨2026年台南市長人選之爭檯面化，賴清德總統子弟兵、立委林俊憲昨辦首場佳里、西港、七股後援幹部座談會，被視為林角逐下屆市長的起手式，逾600人喊「信賴連線，林俊憲」。但備戰市長選舉已久的立委陳亭妃笑著回應，6、7年前到現在，市長這一局自己每天不斷努力，「每天都是我的起手式，有人現在才起手式，是不一樣的感覺」。

年初立委選舉後，林俊憲、陳亭妃各自拚下鄉為農漁民爭權益，為地方爭取建設；相較陳亭妃積極表態爭取參選市長，林俊憲先前僅到處掛大看板，被問及市長選舉或初選議題態度相對曖昧。昨黨內人士直言，感受林的策略在變了。

林俊憲團隊前晚通知「競選台南市長起手式」舉行後援會幹部座談會，林俊憲昨上午會勘空地闢建收費停車場議題被詢問此事，他說，市長選舉依原來的節奏和規畫，希望藉座談了解這幾年來地方施政上還有什麼要改進及可爭取的，進而向中央、賴清德總統爭取。

晚間媒體再問是否代表競選台南市長起手式？林俊憲說，距離市長黨內提名初選還有1年多，自己針對市政有很完整的計畫，會一步一腳印深入基層，也會持續做到賴總統對所有民進黨員的期待「清廉、勤政、愛鄉土」，把民進黨品牌擦乾淨，找回民眾信心。

兼民進黨南市主委的立委郭國文及多名黨籍議員出席，林俊憲頒發後援會總會長、會長、榮譽會長聘書，逾600名支持者喊「台南最好，林俊憲」、「信賴連線，林俊憲」，凍蒜聲也不歇。

對此陳亭妃指出，6、7年來市長這一局她一直都在努力，走遍37區，希望了解每個人需要，因此「每一天都是我的起手式」，且6年前初選時已備好市長施政白皮書，如今只是把白皮書加乘，從觀光、科技、產業及文化等著手，6年多來腳步證明「陳亭妃已準備好了」。

陳亭妃昨辦「妃熊厲害，台南第一」Logo設計比賽，共徵集13名各地的設計好手投稿，昨宣布冠軍得主，也開發環保袋、點心零食、手拿扇等一連串周邊小物。