國會職權修法釋憲 柯文哲盼大法官公正審理

國會職權修法生效，民進黨立院黨團、行政院及總統賴清德、監察院先後聲請釋憲及暫時處分。民眾黨主席柯文哲今天說，許多人對憲法法庭判決抱著悲觀態度，但他仍期盼大法官忠實扮演國家憲政秩序的裁判並公正審理，使各機關依循憲法施政。

柯文哲今天晚間透過臉書表示，2月1日新國會成立以來，許多人冷嘲熱諷說民眾黨立委是沒用的8席，但立法院本會期剛結束，他相信許多人對民眾黨立委的認真有所改觀。非藍非綠、第三勢力，是民眾黨應該扮演的角色，也是人民的期待，時刻謹記不敢忘。

談及國會改革法案，柯文哲表示，過程符合程序，法案也落實多年來追求的分權制衡，但總統賴清德卻帶著4機關提出釋憲，還語帶威脅說出「青鳥會飛出來」、「在野黨不要貿然行動」；賴總統一方面口口聲聲遵守憲法，卻帶頭拒絕執行經公告施行的法律，這不只是背棄承諾，而是國家法治基礎被摧毀，走向威權獨裁的開始。

柯文哲也呼籲，賴總統應尊重法治、民主，跳脫個人的意識形態，不要只想著激化對立與衝突，這不是人民的期望；在台灣民主進程的重要時刻，請賴總統實踐民進黨多年來對人民的承諾，建立分權制衡、權責相符、可長可久的民主政治體制，選舉已經結束，該好好做事。

此外，柯文哲晚間也透過YouTube頻道節目「柯P揪時在」表示，上週憲法法庭中有總統府、行政院、監察院、民進黨團4個聲請人共12位律師，再加上部分大法官的相助，立法院訴訟代理人僅3人。

柯文哲形容，這是一場「12加N跟3」的比賽，如同電影「少林足球」的台詞，「球證、旁證、主辦、協辦都是我的人」，令人懷疑要怎麼贏。柯文哲表示，賴總統說有爭執發生，由裁判作最後決定，這觀念正確，但當前台灣最大的問題，是司法制度是不是可以被人民信任。