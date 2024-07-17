國民黨智庫又裁員？傳縮編到剩1人、未來採外包模式

外傳8月起國民黨智庫各領域小組研究員將縮編到僅剩1人，國民黨發言人楊智伃今天說，為因應政治新局及推動組織創新轉型運作新模式，5月啟動改革再造，將兼顧組織精簡及彈性化需求，讓組織運作更有效率。

國民黨智庫5月人員精簡，大砍2/3人力後，媒體今天報導，黨中央將再度宣布裁員，自8月起，智庫各領域小組研究員將縮編至僅剩1人，未來智庫運作將採取「外包模式」，挑選重要社會議題與友藍學者合作研究。

楊智伃晚間受訪表示，智庫為因應政治新局及推動組織創新轉型運作新模式，於5月開始啟動改革再造，並配合立法院8大委員會，以及結合外部相關領域的專家學者，針對民眾關心的中長期議題與即時性議題等，以專案方式，提出修法與立法建議或未來改革方向，以供外界參考，同時兼顧組織精簡及彈性化的需求，讓組織運作更有效率。

楊智伃說，改革案是經智庫董事會決議通過，全程依勞基法與智庫人員協商分階段完成，並廣邀各領域學者專家協同運作。目前會務轉型順利，運作正常。