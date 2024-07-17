川普收保護費說 卓揆：願盡國際責任

前美國總統川普宣稱台灣應向美國支付保護費，行政院長卓榮泰17日表示，台灣已經穩定加強國防預算、恢復義務役役期，展現國際責任。國民黨立委王鴻薇擔憂，台灣將被迫花更多錢支應美國軍事費用；民眾黨立委黃國昌則質問賴政府對國際情勢的主張為何？

川普於《彭博商業周刊》16日刊出的專訪說，台灣從美國拿走晶片業務，且要保衛半個地球外的島嶼，實際來說就有困難，希望台灣向美國支付保護費等看法。

政院低調回應

對此，卓榮泰在與媒體茶敘時說，台灣已經穩定加強國防預算、恢復義務役役期、強化社會韌性，這都是展現國際一分子的責任，相信只要持續展現這樣的能力，就能得到更多國家協助。

他期待，台美雙方之間過去的友好關係不僅能維持，還能往好的方向走，而雙方對於台海、印太地區共同的責任，台灣願意付出更多責任，藉以防衛台灣，保障安全。

「川普目前正在競選總統，競選期間發表以美國利益為重的政見，他覺得無可厚非也可以理解，」民眾黨團總召黃國昌則指出，強化台美之間的友誼，除價值共享外，任何國際關係都不可能只有要求和單方面給予，這樣關係不會長久，更質問現在賴政府對國際情勢與美國大選變化的對策為何？

國民黨立委王鴻薇表示，川普政策一向如此，無論是對歐洲、韓國都是一樣，想要收取保護費。但她擔憂，現在對美軍購數字不斷創下新高，未來是不是還要提供更多資金來支應軍售案或保護費？納稅人是否會因此付出更多的稅金？

謹慎觀察川普說法

和碩董事長童子賢指出，無論誰當選美國總統，都需要探討當選者是否依舊了解台灣的重要性，了解台灣目前在全球扮演友善、積極又有貢獻的角色。

他也說，以川普為例，「他也講過要去轟炸某一個國家的首都，那你要不要相信呢」，也說過當選後要提高某些國家的關稅、從哪裡撤軍等，都要謹慎觀察。

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