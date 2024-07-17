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柯建銘稱領導者可上情緒課 賴清德笑回：我先深呼吸
民進黨中常會今邀台南市杏璞身心健康關懷協會廖璽璸醫師、芯福里情緒教育推廣協會理事長陳慧慈以「台灣社會情緒教育現況與未來發展」為題進行專案報告。據轉述，立法院民進黨團總召柯建銘說，解決情緒最好的方法是深呼吸，但領導者滿適合這類課程，並轉頭向賴清德總統說「我不是針對你」，賴笑回，「沒關係，我先深呼吸就好」。
與會者轉述，柯建銘分享，他很早就接觸相關課程，其實立委們的IQ都差不多，最重要的是EQ，解決情緒最好的方法是深呼吸，並提及領導者都蠻適合這樣的課程。
柯建銘也說，立法院會期結束，有賴府院黨合作度過重重關卡，要思考的是歷經衝突紛擾後能留給國家什麼，很清楚的是，藍白留下的是毀憲亂政，沒看過這麼愚蠢的在野黨，在憲法法庭關注立法院是否破壞憲政體制之際，還發動要總統到立院備詢，把自己送上斷頭台；他說，後續臨時會仍有很多挑戰，國民黨團可能處理選罷法、憲法訴訟法等。
民進黨秘書長林右昌在黨務報告時表示，黨中央將協助整理這會期立法成果並加強論述，宣講活動告一段落，接下來會持續拜訪資深黨員及基層黨部。
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