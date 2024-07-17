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回應川普「保護費」民進黨：台灣是民主同盟重要核心

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨秘書長林右昌今天表示，現在是台美關係最好的年代，雙方的貿易與投資近年都有大幅的增長，在軍售與安全合作上也都非常順暢。圖／聯合報系資料照片
民進黨秘書長林右昌今天表示，現在是台美關係最好的年代，雙方的貿易與投資近年都有大幅的增長，在軍售與安全合作上也都非常順暢。圖／聯合報系資料照片

共和黨總統候選人川普日前接受媒體專訪，他在談及台灣議題時直言，台灣拿走了所有晶片業務，要美國提供保護，台灣應該付錢。民進黨秘書長林右昌今天表示，現在是台美關係最好的年代，雙方的貿易與投資近年都有大幅的增長，在軍售與安全合作上也都非常順暢。

林右昌指出，美中戰略格局不會改變，中國是美國最大威脅這已是民主、共和兩黨，還有國會、政府與民間企業的共識。而美國的印太戰略與世界民主同盟夥伴擁有共同的價值與利害關係，其中台灣是最重要的核心之一。

林右昌說，川普的談話，無非是希望台灣展現跟日本、南韓、歐盟一樣守護自我安全的決心。而過去數年台灣也已經展現了這樣的決心，並持續強化自我防衛的投資，負起應有的國際責任。民主進步黨做為守護台灣自由民主價值的第一政黨品牌，得到多數台灣人民的支持與認同，民進黨會繼續努力，與世界民主同盟夥伴站在一起。

川普 林右昌 美國

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