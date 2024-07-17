林佳龍核心幕僚將任駐美副代表？楊懿珊低調回：謝謝

傳民進黨副秘書長楊懿珊內定為駐美副代表，楊是外交部長林佳龍核心幕僚，且在民進黨主席賴清德任內擔任副秘書長，期間更擔任約5個月的代理秘書長，深獲信任。楊懿珊今天出席民進黨活動時僅回應，謝謝。

民進黨今天宣布，將舉辦「2024民進黨外交培力營」，民進黨主席賴清德勉勵致詞時表示，他高度重視國際事務的青年培力工作，也不斷鼓勵黨透過舉辦及參加各項國際活動來達成三項任務，第一、拓展政黨外交；第二、提升國際視野；第三、培力國際人才。這次中央黨部2024年外交培力營，就是實現這三項任務的最佳實踐。

賴清德指出，多年來，經過台灣、美國兩地海內外許許多多人多方努力之下，台美關係走到歷史上十分緊密的時刻。看到新生代的政治工作者組團到美國參訪，很高興看到台灣人一棒接一棒，走向世界，到世界交朋友，讓世界更了解台灣。

賴清德說，這一次由黨部副秘書長楊懿珊率團，帶領來自立法院、議會、NGO的青年政治工作者前往華府，相信各位年輕的朋友，將會帶著你們各自的專業，到美國展開對話與交流。

楊懿珊在擔任民進黨秘書長期間，主責外交國際事務，經常代表黨接見外賓。此外，在總統蕭美琴擔任民進黨國際部主任時，曾派楊任駐菲律賓亞洲自由民主聯盟（CALD）專員；行政院副院長鄭麗君任職文化部長時，楊則任文化部專門委員；林佳龍擔任台中市長後，楊則是台中市政府文化局主秘；行政院長卓榮泰2019年接任民進黨主席時，楊則是新聞部主任。