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傳出任駐美副代表 楊懿珊只回兩個字

中央社／ 台北17日電
內定將接任駐美副代表一職的民進黨副秘書長兼代理國際部主任楊懿珊將率領「民進黨新生代外交培力營」前往美國華府，下午出席行前記者會。記者侯永全／攝影
內定將接任駐美副代表一職的民進黨副秘書長兼代理國際部主任楊懿珊將率領「民進黨新生代外交培力營」前往美國華府，下午出席行前記者會。記者侯永全／攝影

媒體報導民進黨副秘書長楊懿珊將接任駐美副代表，楊懿珊今天出席民進黨外交培力營赴美行前記者會，面對媒體追問，她沒有否認或證實，僅說「謝謝」。

民進黨7月底至8月舉辦新生代外交培力營，將帶團至美國華府，由於副總統蕭美琴政治起點是從擔任民進黨駐美代表處執行長開始，該活動有「尋找下一個蕭美琴」意味。

民進黨國際部下午舉辦「外交培力營赴美行前記者會」，楊懿珊出席活動，闡述外交培力營是要給年輕人舞台、機會、經費；她說，到華府不只是會講英文而已，為台灣拚外交需要非常多知識、素養，傳達台灣的訊息之外，也能更了解美國政治。

楊懿珊說，政治工作是一棒接一棒，團員來自四面八方，帶著高度的熱情與專業，在華府有豐富的旅程，會拜訪智庫、國會，並與許多民間人士對談；她說，這次美國選舉期間，能夠有高度密集的訪問，「也代表美方對我們的重視」。

記者會結束後，面對媒體追問駐美副代表的人事傳聞，楊懿珊回以「謝謝、謝謝」。

現年45歲的楊懿珊國中畢業就到澳洲、英國留學，畢業於澳洲國家大學政治系、英國倫敦大學皇家哈洛威學院國際關係碩士；曾任文化部專門委員、台中市政府文化局主任秘書、民進黨新聞輿情部主任；賴清德去年接任民進黨主席，楊懿珊出任黨副祕書長，今年初又代理秘書長，直到林右昌上任。

楊懿珊是資深幕僚，2024年選舉結束後，她曾在社群平台貼出一張選後餐會，與總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院副院長鄭麗君、外交部長林佳龍的合照，提到他們是自己不同時期的老闆。

具備國際、外交專業的楊懿珊是外交部長林佳龍多年倚重幕僚；林佳龍2014年當選台中市長後，她出任台中市政府文化局主秘；賴清德擔任黨主席，延攬楊懿珊擔任黨副秘書長，也是因為林佳龍大力推薦。

林佳龍競選台中市長連任失利後，楊懿珊與林佳龍同進退，協助林佳龍成立光合基金會擔任執行長，並一手推動香港社運人士，包括香港眾志秘書長黃之鋒等人來台演講。

林佳龍 民進黨

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