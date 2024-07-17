傳出任駐美副代表 楊懿珊只回兩個字

媒體報導民進黨副秘書長楊懿珊將接任駐美副代表，楊懿珊今天出席民進黨外交培力營赴美行前記者會，面對媒體追問，她沒有否認或證實，僅說「謝謝」。

民進黨7月底至8月舉辦新生代外交培力營，將帶團至美國華府，由於副總統蕭美琴政治起點是從擔任民進黨駐美代表處執行長開始，該活動有「尋找下一個蕭美琴」意味。

民進黨國際部下午舉辦「外交培力營赴美行前記者會」，楊懿珊出席活動，闡述外交培力營是要給年輕人舞台、機會、經費；她說，到華府不只是會講英文而已，為台灣拚外交需要非常多知識、素養，傳達台灣的訊息之外，也能更了解美國政治。

楊懿珊說，政治工作是一棒接一棒，團員來自四面八方，帶著高度的熱情與專業，在華府有豐富的旅程，會拜訪智庫、國會，並與許多民間人士對談；她說，這次美國選舉期間，能夠有高度密集的訪問，「也代表美方對我們的重視」。

記者會結束後，面對媒體追問駐美副代表的人事傳聞，楊懿珊回以「謝謝、謝謝」。

現年45歲的楊懿珊國中畢業就到澳洲、英國留學，畢業於澳洲國家大學政治系、英國倫敦大學皇家哈洛威學院國際關係碩士；曾任文化部專門委員、台中市政府文化局主任秘書、民進黨新聞輿情部主任；賴清德去年接任民進黨主席，楊懿珊出任黨副祕書長，今年初又代理秘書長，直到林右昌上任。

楊懿珊是資深幕僚，2024年選舉結束後，她曾在社群平台貼出一張選後餐會，與總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院副院長鄭麗君、外交部長林佳龍的合照，提到他們是自己不同時期的老闆。

具備國際、外交專業的楊懿珊是外交部長林佳龍多年倚重幕僚；林佳龍2014年當選台中市長後，她出任台中市政府文化局主秘；賴清德擔任黨主席，延攬楊懿珊擔任黨副秘書長，也是因為林佳龍大力推薦。

林佳龍競選台中市長連任失利後，楊懿珊與林佳龍同進退，協助林佳龍成立光合基金會擔任執行長，並一手推動香港社運人士，包括香港眾志秘書長黃之鋒等人來台演講。