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場邊觀察／川普不講話 但仍是唯一的主角

聯合報／ 記者張文馨
場外的川普商品賣翻天，流動小販轉印槍傷英雄川普的經典照，海報5美元、別針5美元，要穿上身的T恤20美元。記者張文馨／攝影
場外的川普商品賣翻天，流動小販轉印槍傷英雄川普的經典照，海報5美元、別針5美元，要穿上身的T恤20美元。記者張文馨／攝影

「我不講話但我是唯一主角」，共和黨全代會共4天議程，登台嘉賓川流不息，紅色大軍激情歡呼，在這場多巴胺和腎上腺素交錯的政治派對，川普是毫無疑問的超級男主角。

川普副手到底要選誰，吵了不只一個月，全代會前夕，川普一天一封廣告郵件地詢問支持者選誰好。深諳炒作之道的川普，刻意留到全代會首日公布副手人選，也有訊息傳播的節奏考量。

首先，川普告訴向來友好的福斯新聞台（Fox），說今天要宣布副手人選；接著，在黨代表大會提名聯邦參議員范斯（J.D. Vance）前，川普在社群平台真實社群（Truth Social）上，推文發布此事，當時全代會正由黨代表唱名表決提名川普，聽到消息的黨代表們一陣騷動，唱名內容除了歌頌川普，立刻加上范斯也很棒。

接著，川普與范斯在全代會首晚活動露面，川普和范斯沒有開口，川普用一塊紗布、一個劫後餘生的笑容，加上幾個握拳的手勢，狠狠拿捏著支持者情緒，所有鎂光燈對焦川普，川普的男主角光環開到最強，其他人都是背景。

第二天的全代會之夜也是這樣安排，川普和范斯繼續出場，安安靜靜地耍帥，接受支持者的尖叫和崇拜目光。

場外的川普商品賣翻天，流動小販轉印槍傷英雄川普的經典照，海報5美元、別針5美元，要穿上身的T恤20美元，甚至有「這個世代最偉大的詩人川普詩集」，將川普2009年到2019年擔任總統期間，所發過的推文集結成冊，川普為第45任美國總統，這部曠世巨作定價45美元。

共和黨的驚奇遠不止此，這場全代會為了創造最大驚喜，每天晚上的具體活動流程是什麼，由主辦方每天早上對媒體口述，並限制不得提前曝光和報導。

為了要在全代會期間徹底「霸屏」，川普各種招數全使上，讓人見識很不一樣的共和黨全代會。

美國共和黨16日繼續全代會第二天的議程，現場擠滿支持者對川普表達支持。記者張文馨／攝影
美國共和黨16日繼續全代會第二天的議程，現場擠滿支持者對川普表達支持。記者張文馨／攝影
場外的川普商品賣翻天，有人販售「這個世代最偉大的詩人川普詩集」，將川普2009年到2019年擔任總統期間，所發過的推文集結成冊，川普為第45任美國總統，這部曠世巨作定價45美元。記者張文馨／攝影
場外的川普商品賣翻天，有人販售「這個世代最偉大的詩人川普詩集」，將川普2009年到2019年擔任總統期間，所發過的推文集結成冊，川普為第45任美國總統，這部曠世巨作定價45美元。記者張文馨／攝影
美國前總統川普16日晚間在副手搭檔范斯陪同下再度來到共和黨全代會現場，在聽眾席一待兩小時，聆聽黨內大咖輪番登場助講。記者張文馨／攝影
美國前總統川普16日晚間在副手搭檔范斯陪同下再度來到共和黨全代會現場，在聽眾席一待兩小時，聆聽黨內大咖輪番登場助講。記者張文馨／攝影

共和黨 川普 范斯

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